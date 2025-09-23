Drama na aerodromima: Dronovi iznad Osla i Kopenhagena

Zračni prostor iznad aerodroma u Kopenhagenu zatvoren je oko 20:30 sati po lokalnom vremenu nakon što su u tom području uočena dva do tri “neidentificirana” drona, rekao je glasnogovornik aerodroma. Nije bilo dopušteno polijetanje ili slijetanje nijednog leta. Policija je dronove opisala kao “velike”.

Dronovi su još uvijek bili oko aerodroma od 23:17 sati po lokalnom vremenu, objavljenio je s aerodroma.

“Nije poznato odakle su dronovi došli kao ni kamo su odletjeli”, rekao je zamjenik policijskog inspektora Jakob Hansen.

Danska policija najavila je da će u sklopu istrage “provesti niz mjera”, ali nije potvrdila o kojim točno mjerama razmišlja.

Na pitanje novinara jesu i dronovi ruskog porijekla, Hansen je rekao da to ne može potvrditi ni poreći, a naglasio je hapšenja te da je istraga u toku.

U objavi na društvenim mrežama, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij spomenuo je “rusko kršenje” zračnog prostora NATO-a u Kopenhagenu 22. rujna, ali nije naveo izvor informacije, prenosi BBC.

U Norveškoj je zračni prostor iznad aerodroma Oslo zatvoren u utorak ujutro zbog još jednog drona.

“To znači da se dolazni letovi sada preusmjeravaju na najbliži aerodrom“, rekla je za CNN voditeljica komunikacija Monica Iren Fasting.

