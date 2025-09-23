Dembele osvojio Zlatnu loptu!

Dembele (28) je imao fantastičnu sezonu. Francuz je postigao 35 golova i upisao 16 asistencija u 53 utakmice, a s ekipom Luisa Enriquea osvojio je Ligu prvaka, evropski Superkup, naslov prvaka Ligue 1, Francuski kup i Francuski Superkup.Jedini trofej koji je Ousmane Dembele propustio bilo je Svjetsko klupsko prvenstvo. PSG je u finalu uvjerljivo poražen od Chelseaja s 0:3,pišu Vijesti

Dembele je odnio nagradu ispred igrača Barcelone, Lamine Yamala, koji je i ove godine osvojio nagradu za najboljeg mladog igrača.

Poredak u glasanju za mušku Zlatnu loptu:

Ousmane Dembélé (Francuska, PSG)

Lamine Yamal (Španija, Barcelona)

Vitinha (Portugal, PSG)

Mohamed Salah (Egipat, Liverpool)

Raphinha (Brazil, Barcelona)

Achraf Hakimi (Maroko, PSG)

Kylian Mbappé (Francuska, Real Madrid)

Cole Palmer (Engleska, Chelsea)

Gianluigi Donnarumma (Italija, PSG, sada Manchester City)

Nuno Mendes (Portugal, PSG)

