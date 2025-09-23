Monako priznao Palestinu

Istakao je da Monako od početka podržava pravo Izraela da živi unutar sigurnih i međunarodno priznatih granica, ali i pravo Palestinaca na vlastitu suverenu, održivu i demokratsku državu, prenosi BBC.

„Potvrđujemo našu nepokolebljivu podršku postojanju Izraela, ali istovremeno i priznanje Palestine u skladu s međunarodnim pravom“, poručio je princ.Dodao je da je ključno pronaći trajno i održivo rješenje sukoba, te naglasio važnost oslobađanja svih zarobljenika i razoružavanja Hamasa,pišu Vijesti

Podsjetimo da tu Palestinu jučer i danas priznale Velika Britanija, Kanada, Portugal i Australija.

Facebook komentari