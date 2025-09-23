Svijet

Monako priznao Palestinu

2.6K  
Objavljeno prije 17 minuta

Monako je priznao Palestinu kao državu, čime je postao posljednja zemlja koja je to učinila. Ovu je vijest objavio princ Albert II tokom obraćanja na zasjedanju Generalne skupštine UN-a.

Istakao je da Monako od početka podržava pravo Izraela da živi unutar sigurnih i međunarodno priznatih granica, ali i pravo Palestinaca na vlastitu suverenu, održivu i demokratsku državu, prenosi BBC.

„Potvrđujemo našu nepokolebljivu podršku postojanju Izraela, ali istovremeno i priznanje Palestine u skladu s međunarodnim pravom“, poručio je princ.Dodao je da je ključno pronaći trajno i održivo rješenje sukoba, te naglasio važnost oslobađanja svih zarobljenika i razoružavanja Hamasa,pišu Vijesti

Podsjetimo da tu Palestinu jučer i danas priznale Velika Britanija, Kanada, Portugal i Australija.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh