Vladavina Vage (do 21.10.) – Fokusiranje na stvaranje ravnoteže i pomak na višu razinu svijesti

Vladavina Vage započinje 22. rujna/septembra, a završava 21. listopada/oktobra kada Sunce prijeđe u Škorpiona. Pod Suncem u Vagi, svi ćemo dobiti podršku iz Svemira da radimo kroz odnose koji su postali toksični bilo postavljanjem granica ili pronalaskom novog načina za rješavanje problema. Možda ćemo također morati odlučiti želimo li zadržati određene ljude u našim životima ili je došlo vrijeme da ih pustimo.

22.9. Sunce prelazi iz zemljane Djevice u zračni znak Vage, pomičući naš fokus na našu potrebu za vezom i stvarajući ravnotežu u našim odnosima.

Sunce koje prelazi u Vagu također predstavlja prekretnicu. Majka priroda započinje novo godišnje doba, a dolazimo i do polovice astrološke godine. Simbolično, to predstavlja pomak na višu razinu svijesti.

Ovim pomakom sada smo potaknuti osvijestiti ne samo kako možemo biti zdravi i uravnoteženi, već i kako možemo stvoriti zdrave i uravnotežene veze s drugima.

Vladavina Vage je savršeno vrijeme da se usredotočimo na ljude kojima se odlučujemo okružiti. Tko podržava vaš rast i pomaže vam da budete najbolji? Tko vas tjera da se osjećate loše zbog sebe?

Ljudi sami po sebi nisu otrovni, ali mogu postati otrovni za nas ako sukobi ostanu neriješeni ili ako razvijemo nezdrave privrženosti. Određeni odnosi također mogu postati toksični kada se nastavlja djelovanje iz straha ili ega.

Vrlo često izazovni odnosi koji dolaze u naše živote pomažu razotkriti naše rane. Zapravo, mnogi od nas imaju tendenciju svoje rane, okidače i nesigurnosti iskazivati na ljudima oko sebe.

Osim ako ne postanemo svjesni kada to činimo, to može dovesti do disfunkcije u našim odnosima, a te disfunkcije ponekad mogu jasno otvoriti oči o tome što treba iscijeliti ili riješiti u nama samima.

Kada je riječ o suočavanju s izazovnim ljudima u našim životima, ponekad pomaže ako zapamtimo da svi, uključujući i vas, samo rade najbolje što mogu prema svojoj razini svijesti.

Ponekad također pomaže razmišljati o izazovima kao o dijelovima vaše duše koji su ušli u vaš život kako bi vas podsjetili na lekcije koje ste željeli naučiti i rast koji vam je suđeno postići u ovom životu.

Kada stvari promatramo s ove točke gledišta, to nam omogućuje da prestanemo prebacivati krivnju ili da budemo uhvaćeni u ono što druga osoba radi i umjesto toga, omogućuje nam da razmislimo o tome kako to iskustvo možemo iskoristiti kao katalizator za rast.

To ne znači da naučimo tolerirati loše ponašanje. Možemo, naravno, zauzeti ovaj pristup i još uvijek postaviti granice, ali ponekad umanjuje napete emocije kada na ovu izazovnu osobu odlučite gledati samo kao na dio sebe koji pokušava privući vašu pozornost. Uostalom, u svojoj srži svi smo povezani i svi smo Jedno.

Veze također vrlo često djeluju kao ogledalo, upozoravajući nas na skrivene dijelove nas samih, traume, rane ili nesvjesna ponašanja. Isto tako, određeni odnosi mogu nas inspirirati, pokazujući nam tko želimo biti i kako otključati više svog potencijala. Najznačajniji odnosi u našim životima vrlo često pokreću oba ova područja.

Ovakva pitanja i teme u vezi s našim odnosima mogu nam se prirodno pojaviti pod Suncem u Vagi.

Dok je fokus na našim odnosima, također želimo uspostaviti ravnotežu između brige o vlastitim potrebama kao i potrebama drugih. Želimo raditi na tome da budemo suosjećajni i puni razumijevanja, ali i asertivni i spremni postaviti granice ako je potrebno. Također se želimo usredotočiti na suradnju, a ne na kompromis.

Kada se udružimo i radimo zajedno unatoč našim razlikama ili uvjerenjima, mogućnosti da postignemo, uspijemo i podignemo jedni druge mogu biti beskrajne.

Pod Suncem u Vagi, obogatimo svoje živote fokusirajući se na stvaranje ravnoteže i harmonije unutar sebe i s ljudima oko nas. Ne bojmo se otpustiti nezdrave odnose i vidjeti čak i svoje najveće neprijatelje kao učitelje na ovom putu rasta.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

