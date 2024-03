Pet nuspojava česte upotrebe ibuprofena

Nedavne studije pokazuju da lijek protiv bolova može imati ozbiljne nuspojave kada se uzima redovno.

Nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID), kao što su aspirin, naproksen ili ibuprofen, povezani su s čirevima na želucu, plodnošću, sluhom i kardiovaskularnim problemima.

Za zdrave ljude kojima je s vremena na vrijeme potrebno malo ublažavanja bolova nema ništa loše u tome da nabave protuupalni lijek, ali dugotrajno uzimanje ovih lijekova može uzrokovati druge ozbiljne probleme,prenosi Avaz.

Čir na želucu

Uzimanje NSAID lijekova protiv bolova jedan je od najčešćih uzroka čira na želucu. To je zato što smanjuju sposobnost vašeg tijela da napravi sloj sluzi koji štiti sluznicu želuca od želučane kiseline, piše RTCG.

Želučana kiselina je dovoljno jaka da istroši vaše zube i kosti. U vašem želucu može zapaliti sluznicu, ostavljajući otvorene, krvareće rane, poznate i kao čirevi.

Problemi s plodnošću

Muškarci koji mjesecima uzimaju doze ibuprofena mogu biti izloženi većem riziku od problema s plodnošću.

Istraživanje, objavljeno u Proceedings of the National Academy of Sciences, pokazalo je da zdravi mladići koji su uzimali uobičajeni lijek protiv bolova do šest sedmica proizvode manje muških spolnih hormona, što je dovelo do stanja koje se obično viđa samo kod starijih muškaraca i pušača.

Ljudi od 18 do 35 godina koji su učestvovali u danskoj studiji razvili su poremećaj koji se naziva kompenzirani hipogonadizam u roku od dvije sedmice nakon uzimanja 600 mg ibuprofena dva puta dnevno.

Stanje nastaje kada tijelo ne proizvodi dovoljno testosterona. Ovo je obično reverzibilno kada prestanete da uzimate ibuprofen.

Problemi sa sluhom

Kada pomislite na faktore rizika koji su povezani s gubitkom sluha, lijekovi protiv bolova koji se mogu kupiti bez recepta vjerovatno nisu među njima.

Međutim, studija s Harvarda objavljena u American Journal of Epidemiology pokazala je da često uzimanje ibuprofena može igrati ulogu.

U studiji su žene koje su uzimale lijekove protiv bolova najmanje dva puta sedmično imale veću vjerovatnoću da dožive gubitak sluha, a češća upotreba povećala je rizik i do 24 posto.

Nalazi su slični istraživanju muškaraca s oštećenjem sluha, iako je u toj studiji utvrđeno da aspirin doprinosi riziku.

Naučnici smatraju da lijek može prekinuti normalan protok krvi do pužnice koja se nalazi u unutrašnjem uhu, tako da njena struktura ne radi kako bi trebala.

Problemi sa srcem

U studiji British Medical Journala iz 2016. godine autori su istakli da su izvještaji o neželjenim srčanim reakcijama počeli da se pojavljuju 2000. godine.

Neka istraživanja objavljena 2017. pokazala su da lijek može povećati nečiji rizik od srčanog zastoja za 31 posto.

Autori sa Univerziteta u Kopenhagenu bili su toliko šokirani rezultatima da su odlučili da se lijekovi ne smiju prodavati u supermarketima ili benzinskim stanicama, već bi trebalo da budu dostupni samo na recept.

Srčani zastoj se događa kada nečije srce prestane da pumpa krv po tijelu – slično električnom kvaru. Neko ko doživi srčani zastoj će vjerovatno odmah pasti u nesvijest i neće pokazivati znakove života, prestat će da diše.

Krvni ugrušak

Žene koje uzimaju ibuprofen i hormonsku kontracepciju zajedno imaju veći rizik od nastanka krvnih ugrušaka.

Istraživači, također s Univerziteta u Kopenhagenu, otkrili su da, kada se uzimaju uz hormonsku kontracepciju, pilule mogu pet puta povećati rizik od venske tromboembolije ili krvnog ugruška.

To može dovesti do srčanog ili moždanog udara. Naglasili su da je ukupni rizik ostao nizak, ali s obzirom na široku upotrebu oba lijeka, žene bi trebali da znaju moguće posljedice.

