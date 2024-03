UPOZORENJE! Ovo su simptomi niskog željeza u krvi- TIJELO VAS UPOZORAVA JEDNIM SIMPTOMOM

Osim što prenosi kiseonik, hemoglobin prenosi ugljen-dioksid iz ćelija u pluća. Ugljen-dioksid se zatim oslobađa dok osoba izdiše. Nizak hemoglobin može otežati telu da obavlja ove funkcije.

U ovom članku naučite kako da povećate nivo hemoglobina prirodnim putem. Takođe posmatramo metode testiranja i šta pokazuju rezultati.

Šta je nizak hemoglobin?

Klinika Mejo definiše nizak hemoglobin kao sve ispod 13,5 grama po decilitru kod muškaraca ili 12 grama po decilitru kod žena. prenosi novi

Mnoge stvari mogu izazvati nizak nivo hemoglobina, kao što su:

anemija uslijed nedostatka gvožđa

trudnoća

problemi sa jetrom

infekcije mokraćnih puteva

Pored toga, neki ljudi imaju prirodno nizak hemoglobin bez ikakvog osnovnog uzroka. Drugi imaju nizak hemoglobin, ali nikada nemaju simptome.

1. Jedite hranu bogatu gvožđem i folatom

Gvožđe igra važnu ulogu u proizvodnji hemoglobina. Protein koji se zove transferin vezuje se za gvožđe i prenosi ga po celom telu. Ovo pomaže vašem telu da proizvodi crvena krvna zrnca, koja sadrže hemoglobin.

Prvi korak ka samostalnom podizanju nivoa hemoglobina je da počnete da jedete više gvožđa. Hrana bogata gvožđem je:

meso jetre i organa

školjke

govedina

brokoli

kelj

spanać

boranija

kupus

pasulj i sočiva

tofu

pečeni krompir

Folat je vitamin B koji vaše telo koristi za proizvodnju hema, dela vaših crvenih krvnih zrnaca koji sadrži hemoglobin. Bez dovoljno folata, vaša crvena krvna zrnca ne mogu sazreti. Ovo može dovesti do anemije zbog nedostatka folata i niskog nivoa hemoglobina.

Možete dodati folat u svoju ishranu ako jedete više:

govedine

spanaća

avokado

zelena salata

pirinač

pasulj

sočivo

kikiriki

Uzmite suplemente gvožđa

Ako treba da dosta podignete nivo hemoglobina, možda ćete morati da uzimate oralne suplemente gvožđa. Međutim, previše gvožđa može izazvati stanje koje se zove hemohromatoza. Ovo može dovesti do bolesti jetre kao što je ciroza i drugih neželjenih efekata, kao što su zatvor, mučnina i povraćanje.

Razgovarajte sa svojim lekarom da biste utvrdili bezbednu dozu i izbegavajte uzimanje više od 25 miligrama (mg) odjednom. Preporučuje se da muškarci unose do 8 mg gvožđa dnevno, dok žene treba da dobiju do 18 mg dnevno. Ako ste trudni, trebalo bi da težite do 27 mg dnevno.

Trebalo bi da počnete da primećujete razliku u nivou gvožđa nakon otprilike nedelju dana do mesec dana, u zavisnosti od vašeg osnovnog stanja koje uzrokuje nizak hemoglobin.

3. Povećajte apsorpciju gvožđa

Bilo da povećavate unos gvožđa hranom ili suplementima, takođe je važno da se uverite da vaše telo može lako da obradi dodatno gvožđe koje u njega unesete. Određene stvari mogu ili povećati ili smanjiti količinu gvožđa koje vaše telo apsorbuje.

Namirnice koje povećavaju apsorpciju gvožđa

Kada jedete nešto bogato gvožđem ili uzimate suplemente gvožđa, pokušajte da jedete hranu bogatu vitaminom C ili uzimajte suplemente u isto vreme. Vitamin C može pomoći da se poveća količina gvožđa koje vaše telo apsorbuje. Pokušajte da iscedite malo svežeg limuna preko hrane bogate gvožđem da biste povećali apsorpciju.

Facebook komentari