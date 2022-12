Ovo je najbolja hrana za jetru

Nakon kože, jetra je drugi najveći organ u vašem tijelu, za koji naučnici tvrde da obavlja čak 500-tinjak zadataka koji su ključni za održavanje zdravlja. Razgrađuje hranu koju jedemo, uklanja toksine iz krvi, upravlja nivoom holesterola, pomaže našem tijelu da apsorbira masti te reguliše razinu hormona. Upravo zbog njene važnosti za zdravlje, bitno je da jedemo hranu koja potiče rad jetre i čuva njeno stanje na zavidnoj nivou, donosi Eat This, Not That.