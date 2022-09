Često ste jako vlažni tamo dole? Evo šta bi to moglo značiti

Seksualna terapeutkinja Janet Brito je u razgovoru za Healthline ponudila odgovore.

1. Zašto ste vlažni tamo dolje?

Čak i kad toga niste svjesni, vaša vagina proizvodi prirodni “lubrikant”. To je prirodni dio vašeg fiziološkog funkcioniranja. Žlijezde na cerviksu i vaginalnom zidu stvaraju osnovno podmazivanje kako bi zaštitile područje genitalija od ozljeda, a vaginu održavale čistom i vlažnom. Ovisno o tome u kojem ste dijelu ciklusa i ovisno o razini hormona, količina cervikalne tekućine može varirati

Osim toga, ako se jako smijete, kihnete ili nosite nešto teško, možete doživjeti stresnu inkontinenciju. Do toga dolazi zbog pritiska na mokraćni mjehur, zbog čega se nenamjerno pomokrite u hlače, prenosi “Index“.

Sveukupno, koliko ćete biti vlažni, ovisi o nekoliko čimbenika, uključujući:

hormone

dob

lijekove

mentalno zdravlje

znojenje

stres

vrstu odjeće koju nosite

hiperhidrozu (prekomjerno znojenje)

infekcije.

Vrsta kontracepcije koju koristite može povećati vlažnost rodnice jer estrogen teži povećanju proizvodnje vaginalnih tekućina. Ako vam ovo smeta, razmislite o tome da pitate svog liječnika o alternativnoj kontroli rađanja koja ima manje estrogena.

Infekcije, poput bakterijske vaginoze, mogu izazvati osjećaj vlažnosti, jer vlažnost pomaže u premještanju bakterija iz vašeg rodnog kanala. Podmazivanje vagine također se povećava u blizini ovulacije kako bi se povećale šanse za oplodnju pružajući lakši prolaz spermiju.

2. Je li to voda, urin ili cervikalna tekućina?

Možda će biti teško odrediti o kakvoj je tekućini riječ. Ako se radi o sluzi, to bi mogla biti cervikalna tekućina. Ona se mijenja u teksturi, boji i konzistenciji, ovisno o vašem ciklusu i razini hormona.

Cervikalne tekućine prirodan su tjelesni odgovor, ali ako primijetite tekućinu koja je zelena, neugodnog mirisa ili ima teksturu svježeg sira, najbolje je da se obratite svom liječniku jer bi to mogao biti znak infekcije.

Druga vrsta tekućine koja bi se mogla pojaviti tamo dolje je vaginalni znoj koji dolazi iz vaših znojnih žlijezda. Tijekom seksualnog uzbuđenja vaše područje rodnice nabubri zbog povećanog protoka krvi. Ova vazokongestija stvara vodenastu otopinu koja se naziva vaginalni transudat.

Zbog stresa se možete više znojiti, uključujući vaginalno područje. Da biste to spriječili, nosite prozračno donje rublje i prakticirajte dobru higijenu.

3. Dolje ste mokri, ali niste seksualno uzbuđeni – što to znači?

Ne morate biti seksualno uzbuđeni da biste bili mokri tamo dolje. Ponekad je to samo uobičajeni tjelesni odgovor – vaša je rodnica mokra jer tako funkcionira. To je način na koji vaše tijelo održava ravnotežu. Uglavnom se nemate zbog čega brinuti.

Facebook komentari