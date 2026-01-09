Crna hronika

Ovo je Ajša koja je preminula nakon što je snijeg pao sa zgrade: Spremala se za fakultet

Objavljeno prije 15 minuta

Uprkos naporima ljekara, mlada djevojka nije preživjela

U turskom gradu Bitlisu dogodila se tragedija kada je sa krova zgrade pala velika količina snijega i usmrtila 21-godišnju Ajšu Ider. Nemili događaj se desio u utorak, 6. januara, dok je Ajša hodala trotoarom. Snežne mase su je dva puta udarile i oborile na tlo, a treći put sneg se survao na ulicu.

Prolaznici su brzo pritekli u pomoć, rizikujući vlastite živote zbog ponovnog obrušavanja snijega. Medicinski timovi su brzo stigli na mjesto nesreće i pružili prvu pomoć, nakon čega je Ajša prevezena u državnu bolnicu Tatvan. Uprkos naporima ljekara, mlada djevojka nije preživjela.

Tragedija je izazvala veliku tugu u okrugu Tatvan, a njena dženaza održana je na groblju Kučuksu. Nemili događaj je zabilježen sigurnosnim kamerama.

Nakon nesreće policija je pokrenula istragu i izvršila čišćenje oko zgrade. Vlasti su upozorile vlasnike objekata da moraju poduzeti mjere zaštite od nakupljanja snijega i leda na krovovima.

Takođe, vlasnici prodavnica u centru grada, gdje su bile jake snježne padavine, kontrolisano su uklonili snijeg sa krova trospratnice bacajući ga na ulicu. Put u ulici gdje se dogodila nesreća bio je privremeno zatvoren zbog padajućeg snijega, ali je nakon čišćenja građevinskom mašinom ponovno otvoren za saobraćaj.


