Mjerenje krvnog pritiska: Najčešće greške koje povećavaju vrijednosti

Nepravilni, ali vrlo česti položaji ruke tokom mjerenja krvnog pritiska, poput držanja ruke u krilu ili opušteno uz tijelo, dovode do očitavanja znatno viših vrijednosti krvnog pritiska.Smjernice za mjerenje krvnog pritiska preporučuju da ruka bude oslonjena na sto, pri čemu sredina nadlaktice treba biti u ravnini sa srcem.

Na ovo je važno obratiti pažnju, jer precjenjivanje krvnog pritiska može dovesti do nepotrebnog praćenja pacijenata, ali i do pretjeranog liječenja.

Mimo smjernica

Zanimljivo je da se krvni pritisak često mjeri mimo važećih smjernica i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, prvenstveno zbog gužvi i užurbanosti, istakao je dr. Donald Dipete (Donald DiPette), profesor zdravstvenih nauka na Medicinskom fakultetu Univerziteta Južna Karolina u Kolumbiji (Columbiji).

On upozorava i na to da različiti položaji ruke, koje smjernice ne preporučuju, mogu potencijalno dovesti do potcjenjivanja hipertenzije.

– Željeli bismo da mjerenje krvnog pritiska ima jednako rigoroznu tačnost kao laboratorijske analize krvi ili radiološki uređaji – rekao je Diepete.

Zbog toga je, kako navodi, potrebna dodatna edukacija zdravstvenih radnika, ali i pacijenata, s obzirom na to da mnogi krvni pritisak mjere kod kuće. Također se preporučuje ponavljanje mjerenja, jer prvo očitanje često pokazuje više vrijednosti od narednih, što, prema Dipete, ima smisla jer se osoba postepeno privikava na okruženje,piše Avaz

Ruka na stolu

Studija Škole javnog zdravlja Johns Hopkins Bloomberg u Baltimoru, objavljena 2024. godine u časopisu JAMA Internal Medicine, pokazala je da je držanje ruke u krilu, u poređenju s rukom oslonjenom na sto, dovelo do precjenjivanja sistoličkog (gornjeg) pritiska za 3,9 mmHg, a dijastoličkog (donjeg) za 4 mmHg.

Kada je ruka visjela niz tijelo, gornji krvni tlak bio je precijenjen za 6,5 mmHg, dok je donji bio viši za 4,4 mmHg.

