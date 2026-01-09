BIH dobila prvog službenog milijardera: Tuzlanski biznismen među 25 najbogatijih ljudi u regionu

Svake godine beogradski Nedeljnik, u suradnji s medijima iz regije, radi listu 100 najbogatijih poduzetnika u regiji, uspoređujući podatke o poslovanju, odnosno vrijednosti njihovih tvrtki. Tako su u protekloj godini zabilježene značajnije promjene u odnosu na ranije, prenosi tportal.

Mišković i Kostići na vrhu

Prije svega, treba reći da je bogatstvo 100 najbogatijih u regiji poraslo za dvije milijarde eura, što je i trend u svijetu. No visokotehnološke kompanije, koje su inače bile predvodnice u vrijednosti, sada su u blagom padu.

Tako je na prvom mjestu došlo do promjene. Prethodnih godina tu su poziciju čvrsto držali Silvio i Robert Kutić te Izabel Jelenić iz Infobipa. No njih su u 2025. godini po vrijednosti pretekli srbijanski poduzetnici Miroslav Mišković i njegov Delta Holding te obitelj Kostić sa svojom MK Grupom.

Mišković je, prema podacima koje je prikupio Nedeljnik, ‘težak’ 3.011.403.812 eura, a obitelj Kostić vrijedi 2.918.891.445 eura. Infobip je ovdje tek na trećem mjestu s nešto više od 2,5 milijuna eura, ponajprije zahvaljujući tome što još uvijek nisu konsolidirali poslovanje, a zbog visokih troškova vrijednost im je pala za više od 600 milijuna eura.

“Teškaši” u padu

Ako bismo gledali top 10 na listi, četvero najbogatijih dolazi iz Srbije, a šest iz Hrvatske. Uz vlasnike Infobipa, na listi su Mate Rimac, čija je Rimac grupa procijenjena na 1.743.316.832 eura, vlasnik Plodina Mile Ćurković ima 1.734.787.500 eura, Dubravko Grgić, čiji je koncern Agram redovito bio među prvima na listi, a lani je vrijedio 1.698.000.000 eura, Davor Lukšić Lederer, čija hotelska grupacija Plava laguna vrijedi 1.628.787.500 eura, te Pavao Vujnovac i njegova Vujnovac grupa, čija je vrijednost lani iznosila 1.582.000.000 eura.

Lista najbogatijih ljudi na Balkanu. Nedeljnik

Lista najbogatijih ljudi na Balkanu. Nedeljnik

Ispred njih, a iza Infobipa, na listi su se smjestili Dejan Čakajac i Jadranka Stepanović, čije kompanije Mozzart i Vega vrijede nešto više od dva milijuna eura, te Petar Matijević, čija istoimena mesna industrija vrijedi 1.794.545.863 eura.

No da se vratimo na domaće ‘teškaše’. Za razliku od ranijih godina, svi su zabilježili pad vrijednosti, osim Plodina. Isti trend zabilježio je i 11. na listi, Emil Tedeschi, jer je vrijednost njegove Atlantic grupe lani pala na 1.577.420.285 eura.

Primjetan trend

Među prvih 25 na listi nalazi se 11 srbijanskih, 13 hrvatskih i jedan bosanskohercegovački biznismen (Senad Džambić, čiji Bingo vrijedi 1.046.220.360 eura). Ujedno, svaka od njihovih 25 kompanija vrijedi više od milijardu eura.

Za razliku od prvih 10 među prvih 25, vrijednost tvrtki hrvatskih poduzetnika uglavnom je rasla. Na listi su Nermin Sefić, čiji GNK ASG vrijedi 1.352.000.000 eura, Oleg Uskoković, čija je Medika lani zabilježila vrijednost od 1.244.900.000 eura, Tommy Tomislava Mamića lani je vrijedio 1.236.248.000 eura, Žito grupa Marka Pipunića 1.025.900.000 eura, Orbico grupa Branka Roglića 1.008.995.000 eura, a NIRD, koji vodi Bisera Dragičević, vrijedi 1.001.204.000 eura.

Facebook komentari