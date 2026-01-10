Grip hara Srbijom: Više od 20.000 zaraženih za sedmicu dana

Prema saopćenju Instituta „Batut“, više od 20.000 osoba oboljelo je od gripe u sedam dana, dok je stvarni broj vjerovatno i tri puta veći, jer ne traže svi oboljeli ljekarsku pomoć.

Epidemiolog prof. dr. Mioljub Ristić izjavio je za „Novosti“ da će nalet gripe trajati još dvije sedmice, nakon čega se očekuje postepeni pad broja zaraženih,pišuVijesti

Profesor dr. Mioljub Ristić, epidemiolog Zavoda za javno zdravstvo Vojvodine, kazao je da je u periodu od kraja decembra do prvih pet dana januara zabilježen pad broja oboljelih, što je rezultat činjenice da su djeca bila na školskom raspustu.

