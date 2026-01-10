Nikolaj Mladenov bivši UN-ov izaslanik za Bliski istok, imenovan je za generalnog direktora Odbora za mir u Gazi

Nikolaj Mladenov (Nicolay Mladenov), bugarski političar i bivši UN-ov izaslanik za Bliski istok, imenovan je za generalnog direktora Odbora za mir u Gazi, tijela koje će voditi američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump). Mladenov je tokom svoje karijere često radio na smirivanju napetosti između Izraela i Hamasa.

Njegovo imenovanje, najavljeno u četvrtak od strane izraelskog premijera Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) i potvrđeno od američkog zvaničnika, čini ga najvišim dužnosnikom u međunarodnom tijelu koje nadgleda Pojas Gaze u okviru sljedeće faze krhkog primirja posredovanog od SAD-a, nakon dvije godine sukoba.Prema sporazumu o primirju, tijelo pod Trampovim nadzorom treba nadgledati novu tehničku palestinsku vladu, razoružanje Hamasa, raspoređivanje međunarodne sigurnosne sile, dodatno povlačenje izraelskih trupa i obnovu Gaze.

Bogato iskustvo

Mladenov ima bogato iskustvo u politici Bliskog istoka. Bio je bugarski ministar odbrane i ministar vanjskih poslova, te UN-ov izaslanik za Irak prije nego što je od 2015. do 2020. služio kao UN-ov izaslanik za mir na Bliskom istoku.

Stručnjak za politiku Bliskog istoka, Milen Keremedčiev (Milen Keremedchiev), istakao je da je Mladenovo imenovanje rezultat njegovih značajnih doprinosa miru i da je stekao povjerenje i Izraela i Palestinaca. „Bugarska se dugo percipira kao umjerena zemlja koja izbjegava ekstreme u ovom posebno akutnom konfliktu“, rekao je Keremedčiev, dodajući da je Mladenov održavao uravnotežen pristup Bliskom istoku koji je pozitivno prihvaćen i u arapskom svijetu i u Izraelu.

Penzionisani izraelski diplomat Alon Bar naglasio je da je rad s Mladenovim bio „posebno zadovoljstvo“ i da je Mladenov uspio izgraditi povjerenje s političkim vrhom u Izraelu, uključujući premijera Netanjahua, ali i na palestinskoj strani.

Mladenov je bio glavni UN-ov izaslanik u Iraku od 2013. do 2015., a zatim imenovan za vrhovnog izaslanika za Bliski istok. Tokom tog mandata pomagao je u smirivanju nasilja između Izraela i Hamasa i promicao pregovaračko rješenje izraelsko-palestinskog sukoba.

U Bugarskoj je bio ministar odbrane godinu dana, a zatim ministar vanjskih poslova od 2010. do 2013., tokom Arapskog proljeća i početka građanskog rata u Siriji. Godine 2012. ugostio je prvi sastanak sirijske opozicije u Sofiji, koji je okupio predstavnike različitih frakcija protiv vlade Bašara Asada (Bashar Assad) i otvorio strukturirani dijalog među opozicionim grupama.

Član Evropskog parlamenta

Ranu političku karijeru Mladenov je započeo osnivanjem Evropskog instituta u Sofiji, gdje je bio direktor do 2001. godine, kada je izabran za člana Narodne skupštine na listi Unije demokratskih snaga. Godine 2007. izabran je za člana Evropskog parlamenta, gdje je upoznao svoju suprugu Gerganu, majku njihove troje djece.

Za svoje napore na Bliskom istoku, Mladenov je u februaru 2021. dobio Veliku zvijezdu Reda Jerusalema, nagradu koju palestinski predsjednik dodjeljuje istaknutim službenicima i ličnostima. Bivši palestinski ministar Ahmed Madždalani (Ahmed Majdalani) izjavio je da Mladenov „vrlo dobro poznaje Izraelce, što je značajna prednost i čini ga prikladnim za ovu poziciju“.

Trenutno boravi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje je imenovan za direktora Anwar Gargash Diplomatic Academy (Anwar Gargash Diplomatic Academy). Diplomata posjeduje magistarske titule iz Ratnih studija sa King’s Collegea (King’s College, London) i iz Međunarodnih odnosa s Univerziteta za nacionalnu i svjetsku ekonomiju u Sofiji,piše Avaz

“Pravi čovjek”

Alon Bar je naglasio da je Mladenov u diplomatiji fokusiran „ne samo na deklaracije i izjave, već na povezivanje, traženje mostova i pronalaženje mjesta gdje se stavovi Izraela i Palestinaca mogu susresti“. Prema njegovim riječima, ove vještine će mu dobro poslužiti u novoj poziciji.

– Mislim da je dobra vijest što se vraća na ovo mjesto za ovaj vrlo težak zadatak. Mislim da je on pravi čovjek za posao – zaključio je Bar

