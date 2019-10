Evo zašto vas boli glava

Ali ponekad je teško dokučiti zašto boli i zašto baš na određenom mjestu. Ovisno o tome gdje i kako se pojavljuje, može se raditi o ozbiljnom zdravstvenom problemu, upozoravaju stručnjaci.

Puknuće žile

Munjevita glavobolja se pojavljuje kao iz vedra neba, a maksimalni intenzitet postiže u nekoliko sekundi. To može biti pokazatelj niza zdravstvenih problema, uključujući i krvarenje zbog puknuća žile u mozgu, što je opasno po život.

Pojavljuje li se glavobolja rano ujutro, to svakako treba provjeriti kod ljekara jer može pokazivati kako se radi o tumoru na mozgu, apneji, vrlo visokom krvnom pritisku… Također, po savjet ljekara treba otići i ako se uz glavobolju javljaju promjene vida, probave ili raspoloženja te pojavljuje napetost u vratu ili razdražljivost, ili ako se bol pojavi nakon udarca u glavu.

Buka i svjetlo

Glavobolje se razlikuju i po mjestu boli. Naime, ako se javlja u jednoj polovici glave, radi se o migreni koja nije opasna glavobolja, ali je jako naporna za one koji pate od nje jer može trajati do 72 sata. Prepoznat ćete ju po pulsirajućoj boli umjerenog do jakog intenziteta, a uz to se ponekad pojavljuje mučnina te preosjetljivost na buku i svjetlo.

Ako osjećate kao da vam neko glavu steže obručem, radi se o tenzijskoj glavobolji koja nastaje postepeno do srednjeg intenziteta boli. Najčešće se pojavljuje zbog stresa i dobro je malo odspavati.

Natečen očni kapak

Bol na jednoj strani lica, natečen kapak, tada se radi o cluster glavobolji, koja je jaka i traje u ciklusima od dvije sedmice do mjesec. Javlja se u određeno doba godine, a između dva napadaja mogu proći i godine. Bol se javlja čak i svakoga dana, i to u isto doba dana ili noći i traje, otprilike, između pola sata i tri sata.

Bol se javlja s jedne strane glave i obično se na toj strani lica začepi nosnica ili iz nje curi, kapak natekne, oko je crveno, lice i čelo se znoji.

Upala sinusa

Ako se bol javlja u čelu, onda se radi o glavobolji uzrokovanoj upalom sinusa. Bol se može osjetiti i na jagodicama. Pomoći će inhalacija i tuširanje toplom vodom zbog pare koja se udiše.

Kičma i vrat

Ako se bol javlja na zadnjem dijelu glave, kod vrata i na tjemenu, onda se radi o vrsti glavobolje koja se javlja zbog problema u kičmi i vratu. Naprimjer, može se pojaviti kod dugog sjedenja. Protegnite se malo, udahnite svježi zrak.

Bol u uhu

Bol na sljepoočnicama pojavljuje se ako neko ima poremećaj čeljusnog zgloba i vodi tenzijskoj glavobolji. Osim boli u sljepoočnicama, javljaju se i bolovi uha, lica, poteškoće kod otvaranja i zatvaranja usta, a čuje se i „klik“ kad se čeljust pomiče, piše “Avaz“.

