Strah raste u Americi: Iz iste rijeke izvučena najmanje 34 tijela

Kako piše Houston Chronicle, prošlog ponedjeljka, 22. decembra, pronađena su tri tijela u dva teksaška zaljeva, čime je ukupan broj tijela izvučenih iz ovih voda porastao na najmanje 34.

Dva tijela otkrivena su oko 9:30 sati po lokalnom vremenu u područjima Buffalo Bayou i Brays Bayou.

Sumnje i glasine dodatno su se proširile nakon što je između septembra i oktobra, u periodu kraćem od mjesec dana, pronađeno sedam tijela.

Jedan od građana, Juan Sandoval, ranije je za ABC13 izjavio da brojke ne mogu biti slučajne, navodeći kako vjeruje da je riječ o serijskom ubici.

Slično mišljenje podijelio je i stanovnik Houstona Erick Cortez, koji smatra da je neobično da toliki broj ljudi strada u močvarnim područjima.

Ipak, policijske vlasti odbacuju takve tvrdnje. Šef policije Houstona Noe Diaz poručio je na konferenciji za medije u septembru da širenje glasina stvara nepotreban strah i dodatnu anksioznost među stanovništvom.

Stručnjaci također ističu da slični podaci nisu neuobičajeni. Prošle godine iz istih močvarnih područja izvučeno je 35 tijela, što, prema njihovim riječima, pokazuje da se ne radi o iznenadnom porastu slučajeva.

Profesorica krivičnog pravosuđa Univerziteta u Houstonu Krista Gehring objašnjava da ljudi često, pod uticajem televizijskih serija, pretpostavljaju da su tijela namjerno ostavljena u vodi kako bi se uklonili tragovi,pišu Vijesti

Međutim, kako navodi, u mnogim slučajevima riječ je o nesrećama, samoubistvima ili osobama pod uticajem alkohola.

Penzionisani kapetan policije Houstona Greg Fremin poručio je da je grad, uopćeno gledano, relativno siguran, ali je naglasio važnost opreza i svjesnosti o okruženju, kao i u svakom velikom urbanom centru.

Prema podacima stručnjaka, najčešći uzrok smrti kod tijela pronađenih u močvarama bilo je utapanje. Izvršna direktorica Nacionalnog saveza za prevenciju utapanja Alissa Magrum navela je da su, zbog zatvaranja bazena, ljudi češće boravili u prirodnim vodama.

Od 2017. godine, najmanje 17 smrtnih slučajeva povezano je s konzumacijom alkohola ili droga, 11 sa srčanim problemima, a sedam saobraćajnim nesrećama. Ipak, uzrok smrti za čak 68 osoba još uvijek nije utvrđen od početka decembra.

