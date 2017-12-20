“Nećemo šutjeti!”

Turska nikada neće tolerirati prisilu, piratstvo niti razbojništvo u svom pomorskom “plavom domovinskom prostoru”, izjavio je u srijedu predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

U novogodišnjoj poruci koju je objavilo Predsjedništvo, Erdogan je rekao da Ankara pažljivo prati rastuće provokacije i prijetnje interesima Turske, kao i interesima naroda kiparskih Turaka u istočnom Mediteranu.

“Kako se mir u Siriji sve čvršće uspostavlja, dobrovoljni povraci su u porastu”, rekao je Erdogan, navodeći da se tokom protekle godine u svoju zemlju vratilo 600.000 Sirijaca.

Naglasio je da će Turska podržati novu administraciju u Siriji kako bi se osigurali sigurnost i stabilnost za sve Sirijce, bez obzira na etničku ili vjersku pripadnost.

Govoreći o Gazi, Erdogan je kazao da Turska neće šutjeti dok odgovorni za smrt 71.000 Palestinaca, većinom žena i djece, ne budu pozvani na odgovornost.

Predsjednik je dodao da Ankara intenzivno radi na tome da Izrael obustavi napade, ubrza dopremu humanitarne pomoći u Gazu i omogući početak procesa obnove.

