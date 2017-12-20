Sladić objavio prognozu za naredne dane: Evo šta nas čeka

“Novogodišnja noć će biti hladna ali ne približno kao u proteklih deset godina kada smo imali minuse u dvocifrenom iznosu i u nizinama. Ovoga puta temperature zraka u većem dijelu zemlje kretat će se od minus sedam do minus jedan stepen, toplije se obucite”, rekao je Sladić.

Potom za vikend stižu veće temperature zraka

“Početak godine donosi zatopljenje, temperature zraka mogle bi doseći za vikend i 15 stepeni”, najavljuje Sladić.

Prognoza FHMZ BiH

Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutro hladno, sa mrazom. Poslije podne porast naoblake na jugu i jugozapadu, gdje se tokom noći očekuje slaba kiša ili snijeg. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, a dnevna od 0 do 6, u sjevernim područjima Bosne do 9 °C.

U petak u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano uz umjerenu oblačnost. Padavine se očekuju u Hercegovini, zapadanim i jugozapadnim područjima Bosne. U nižim područjima će padati kiša, a u višim susnježica ili snijeg. Vjetar umjeren do pojačan sa jakim udarima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 4 do 10, na jugu i sjeveru zemlje do 14 °C.

Prvog dana vikenda pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. U Hercegovini povremeno jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 3 do 9, na jugu do 14 °C.

U nedjelju oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i snijegom u Bosni. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 5, na jugu od 7 do 13, a dnevna od -3 do 3, na jugu od 8 do 14 °C, najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Facebook komentari