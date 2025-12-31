Svijet

Zemljotres pogodio Ameriku

Objavljeno prije 1 sat

Zemljotres pogodio Ameriku…

Zemljotres jačine 5,0 stepeni po Rihteru pogodio je rano jutros sjever Kalifornije, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 10 kilometara.

Za sada nema podataka o eventualno povrijeđenima ili šteti, pišu Vijesti.


