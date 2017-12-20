Uradite samo 1 stvar prije nego sat otkuca ponoć i gledajte kako vam se život mijenja već od sutra

Da li ste ikada osjetili težinu neizgovorenih riječi i starih briga dok se kazaljke približavaju ponoći?

Najvažniji ritual za doček Nove godine nije otvaranje šampanjca, već svjesno otpuštanje prošlosti – zapisivanjem svega što vas tišti na papir i njegovim simboličnim uništavanjem prije nego što sat otkuca dvanaest.

Ova jednostavna, ali duboko značajna radnja šalje snažnu poruku vašoj podsvijesti da je staro poglavlje konačno završeno i da ste potpuno spremni prihvatiti nove pobjede koje dolaze, piše Krstarica.

Mnogi u Novu godinu ulaze noseći „emocionalni prtljag“ prethodnih dvanaest mjeseci. Umjesto nerealnih odluka o dijetama ili velikim zaradama, uradite samo jednu stvar – fokusirajte se na mentalnu higijenu. Kada oslobodite prostor u svojoj glavi i srcu, uspjeh i sreća dolaze prirodno, bez prisile. Zvuči previše jednostavno? Upravo u toj jednostavnosti leži ključ promjene.

Zašto ovaj ritual za ponoć zaista djeluje?

Psiholozi potvrđuju da fizička manifestacija misli pomaže u procesuiranju emocija. Kada brige prenesete na papir, one prestaju biti apstraktni strahovi u vašoj glavi i postaju nešto čime možete upravljati. Ovaj ritual koristi snagu simbolike – vatra ili kidanje papira predstavljaju nepovratan kraj jednog životnog ciklusa.

Ne dozvolite da vas sumnja zaustavi. Probajte i osjetit ćete kako se osjećaj lakoće javlja gotovo trenutno. Evo kako da ritual izvedete pravilno:

-Koraci ka oslobađanju – za samo 5 minuta

-Pronađite mir: Petnaest minuta prije ponoći povucite se u tišinu.

-Budite iskreni: Na papir zapišite sve strahove, neuspjehe i teške trenutke iz protekle godine. Bez uljepšavanja.

-Osjetite emociju: Dok pišete, dozvolite sebi da posljednji put osjetite tu težinu.

-Uništite staro: Sigurno zapalite papir ili ga iscjepkajte tačno prije početka odbrojavanja.

-Zahvalite se: Dok papir nestaje, izgovorite: „Ostavljam ovo iza sebe.“

Mala tajna velikih promjena

Zamislite Milana, koji je godinama u Novu godinu ulazio s osjećajem da nije dovoljno dobar. Prošle godine primijenio je ovaj ritual. Umjesto želje za „više novca“, na papiru je spalio rečenicu: „Nisam sposoban.“ Već prvog januara probudio se s novom energijom koja mu je u narednim mjesecima donijela unapređenje. Svijet se nije promijenio – promijenio se njegov stav.

Vaš um je poput bašte. Ako ne iščupate korov, novo cvijeće ne može rasti. Ovaj ritual je upravo to – čišćenje prostora za sve lijepe stvari koje vas tek čekaju.

Nema ljepšeg osjećaja od ulaska u novi životni ciklus s čistom dušom i jasnom vizijom. Ovaj moćni ritual za ponoć nije samo običaj – to je prekretnica koju ste dugo čekali. Ne čekajte sljedeću godinu. Učinite to večeras, oslobodite se prošlosti, zagrlite svoje najmilije i gledajte kako vam se život počinje mijenjati već od sutra, prenosi Novi.

