Rubio citirao “Kuma”: Evo kako je reagovao šef ruske diplomatije

Tijekom sastanka u Rijadu, gdje su razgovarali o pokretanju američko-ruskih odnosa, Rubio je sjedio za stolom s Lavrovom i pomoćnikom ruskog predsjednika Jurijem Ušakovim , te je pokušao probiti led citatom iz poznatog filma, iz scene u kojoj mafijaški šef Corellone, kojeg glumi Marlon Brando, uči svog sina Michaela, kojeg glumi Al Pacino, kako se nositi s drugim mafijaškim obiteljima.

„Cijeli život se trudim ne biti neoprezan. Žena i djeca mogu biti neoprezni, ali ne i muškarci“, citat je koji je upotrijebio Rubio, dodajući da „nuklearne sile moraju razgovarati“.

Prema američkim novinama, citat je nasmijao Lavrova , koji je poznat kao vrlo ozbiljan pregovarač.

Rubio i Lavrov razgovarali su nekoliko puta tijekom 2025., a tijekom sastanka u veljači raspravljali su o ponovnom uspostavljanju odnosa između dviju zemalja i početku pregovora o okončanju rata u Ukrajini.

