Šta se događa sa jetrom kada svakodnevno pijete zeleni čaj

Ukratko:

Katehini iz zelenog čaja štite ćelije jetre

Redovno ispijanje može sniziti jetrene enzime

Zdrave navike ključne su za očuvanje jetre

Vaša jetra jedan je od najopterećenijih organa u tijelu – prerađuje hranljive materije, filtrira toksine, proizvodi žuč i pomaže u regulaciji šećera u krvi i holesterola.

Zeleni čaj, koji je hiljadama godina dio tradicionalne ishrane, posljednjih decenija privukao je naučni interes zbog svojih antioksidativnih i protivupalnih svojstava koja mogu podržati rad jetre, piše EatingWell.

Potencijalne koristi zelenog čaja za jetru uglavnom proizlaze iz biljnih jedinjenja zvanih katehini, posebno epigalokatehin galata (EGCG). Iako se ova jedinjenja nalaze i u drugim namirnicama, zeleni čaj jedan je od njihovih najbogatijih izvora, pri čemu EGCG čini približno 50 do 80 odsto ukupnog udjela katehina.

Pomoć kod nakupljanja masti u jetri

Steatotična bolest jetre povezana s metaboličkom disfunkcijom (MASLD), ranije poznata kao nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD), stanje je u kojem dolazi do prekomjernog nakupljanja masti u ćelijama jetre. Procjenjuje se da pogađa oko 30 odsto odraslih širom svijeta, a često se javlja uz gojaznost, dijabetes tipa 2 i povišene trigliceride.

“Jedna od posljedica redovnog pijenja zelenog čaja može biti poboljšanje pokazatelja zdravlja jetre, posebno kod osoba s nealkoholnom masnom bolešću jetre”, kaže nutricionistkinja Johannah Katz.

Istraživanja su usmjerena na MASLD jer uključuje procese na koje jedinjenja iz zelenog čaja mogu uticati, poput nakupljanja masti, oksidativnog stresa i upale. Iako su dosadašnji rezultati obećavajući, potrebna su opsežnija klinička ispitivanja.

Smanjenje povišenih jetrenih enzima

Povišeni jetreni enzimi često su znak oštećenja ili bolesti jetre, a promjene životnih navika, poput ispijanja zelenog čaja, mogu pomoći u njihovom vraćanju na normalne vrijednosti.

“Stvaranje navike ispijanja zelenog čaja povezuje se sa smanjenjem jetrenih enzima, i to već nakon nekoliko sedmica redovne konzumacije”, kaže nutricionistkinja Malina Malkani.

“Taj pad ukazuje na smanjenje upale u jetri, a primjećuje se kod osoba koje piju otprilike tri do četiri šolje dnevno”, dodaje ona, prenosi Index.hr.

Čini se da su poboljšanja najveća kod osoba s postojećim bolestima jetre, dok su kod zdravih odraslih osoba rezultati bili različiti.

Antioksidansi štite ćelije jetre

Oksidativni stres, koji nastaje kada slobodni radikali nadvladaju antioksidanse u tijelu, ključni je pokretač oštećenja ćelija jetre. EGCG, kao jedan od glavnih antioksidanasa u zelenom čaju, pomaže u neutralisanju tih nestabilnih molekula.

“Zeleni čaj bogat je katehinima, poput EGCG-a, koji mogu ojačati antioksidativnu odbranu organizma te pomoći u regulaciji upalnih procesa i metabolizma masti u jetri”, objašnjava Katz.

Malkani dodaje: “Osobe kojima ispijanje zelenog čaja postane dugogodišnja navika imaju manji rizik od razvoja masne jetre i raka jetre. To je vjerovatno posljedica antioksidanasa iz zelenog čaja i njegovog dugoročnog blagotvornog djelovanja na upalne procese u jetri.”

Zdravlje jetre zavisi i od drugih navika

Nijedna namirnica ili napitak ne mogu sami obezbijediti zdravlje jetre, zbog čega je uravnotežen način života od ključnog značaja. Važno je pridržavati se uravnotežene ishrane bogate cjelovitim namirnicama, vlaknima, nemasnim proteinima i zdravim mastima, uz smanjenje unosa zasićenih masti, rafinisanih ugljenih hidrata i dodatog šećera.

Redovna fizička aktivnost pomaže tijelu da sagorijeva trigliceride, čime se smanjuje masnoća uskladištena u jetri. Takođe je preporučljivo ograničiti izloženost toksinima iz sredstava za čišćenje i duvanskog dima, te izbjegavati ili ograničiti konzumaciju alkohola, koji može oštetiti jetreno tkivo.

Vaša jetra neprestano radi kako bi održala ravnotežu u tijelu, a šolja zelenog čaja dnevno može joj pružiti skromnu, ali značajnu podršku. Katehini iz zelenog čaja povezani su s nižim vrijednostima jetrenih enzima i smanjenim oksidativnim stresom, posebno kod osoba s bolestima jetre.

Ipak, jedna šolja čaja ne može poništiti godine loših navika. Posmatrajte je kao mali, dosljedan čin brige o sebi koji, u kombinaciji s fizičkom aktivnošću, umjerenom konzumacijom alkohola i drugim zdravim navikama, postaje dio načina života koji dugoročno čuva vašu jetru. A to je već dobar razlog za šolju zelenog čaja.

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