Grčki ili običan jogurt? Razlike koje mogu uticati na zdravlje i ishranu

Ipak, ni običan jogurt ne zaostaje kada je riječ o nutritivnim vrijednostima. Koji je bolji izbor zavisi od vaših zdravstvenih ciljeva, prehrambenih potreba i nutrijenata koje želite da unesete u organizam.

Registrovane dijetetičarke Morgan Bimilijer i Marija Zajc objasnile su koje su ključne razlike između ove dvije vrste jogurta i kome koja više odgovara.

Prema riječima Marije Zajc, odgovor zavisi od toga šta želite da postignete ishranom. Grčki jogurt sadrži znatno više proteina od većine običnih jogurta, zbog čega je odličan izbor za osobe kojima je potreban kvalitetan izvor proteina spreman za konzumaciju. Ipak, postoje situacije u kojima običan jogurt može biti bolji izbor.

„Osobe koje imaju hroničnu bolest bubrega često moraju da ograniče unos proteina. Takođe, protein dugo daje osjećaj sitosti, pa prevelike količine mogu otežati unos dovoljno kalorija kod ljudi koji žele da se ugoje“, objašnjava Zajc.

Prednosti grčkog jogurta

Grčki jogurt poznat je po tome što je bogat proteinima i predstavlja kompletan izvor proteina, odnosno sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina važnih za očuvanje mišića, oporavak organizma i zdravo starenje.

Jedna porcija najčešće sadrži između 15 i 20 grama proteina, što je gotovo dvostruko više nego u običnom jogurtu.

„Zahvaljujući velikoj količini proteina, grčki jogurt usporava varenje, doprinosi stabilnijem nivou šećera u krvi i duže održava osjećaj sitosti“, kaže Zajc.

Grčki jogurt je takođe dobar izvor kalcijuma.

„Proces cijeđenja kroz koji prolazi grčki jogurt smanjuje količinu laktoze, ugljenih hidrata i prirodnih šećera“, objašnjava Morgan Bimilijer.

Upravo zbog manje laktoze, mnogi ljudi koji su osjetljivi na mliječne proizvode lakše ga vare.

Pošto se tokom proizvodnje uklanja dio tečnosti, hranljive materije i korisne bakterijske kulture mogu biti koncentrisanije, iako njihov sadržaj zavisi od proizvođača.

Prednosti običnog jogurta

Običan jogurt često sadrži više kalcijuma nego grčki.

Jedna porcija može obezbijediti između 20 i 30 odsto preporučenog dnevnog unosa kalcijuma, koji je važan za zdravlje kostiju, kontrakciju mišića, rad nerava i normalno zgrušavanje krvi.

Pored toga, običan jogurt može obezbijediti između 20 i 30 odsto dnevnih potreba za vitaminom B12, u zavisnosti od proizvođača.

Iako sadrži manje proteina i probiotika od grčkog jogurta, i dalje predstavlja dobar izvor oba nutrijenta.

Stručnjaci ipak savjetuju da se izbjegavaju zaslađeni i aromatizovani jogurti jer često sadrže velike količine dodatog šećera.

Na šta obratiti pažnju prilikom kupovine

Bez obzira na to da li birate grčki ili običan jogurt, nutricionisti preporučuju da prednost date običnim, nezaslađenim varijantama bez dodatog šećera.

Takav jogurt omogućava da ukus i nutritivnu vrijednost prilagodite dodavanjem svježeg voća, orašastih plodova ili granole, čime se povećava unos vlakana, vitamina i minerala.

Prilikom kupovine preporučuje se analiza nutritivne deklaracije, prije svega sadržaja masti, proteina i ugljenih hidrata, u skladu sa prehrambenim potrebama i ciljevima.

Punomasni jogurt može biti pogodniji za osobe koje žele da povećaju tjelesnu težinu, dok je nemasni bolji izbor za one koji nastoje da smanje unos zasićenih masti ili regulišu tjelesnu masu.

Važno je provjeriti i količinu dodatog šećera, sadržaj proteina, kao i listu sastojaka. Prednost treba dati proizvodima koji sadrže žive i aktivne bakterijske kulture, dok je za očuvanje zdravlja kostiju poželjno obratiti pažnju i na sadržaj kalcijuma.

Stručnjaci upozoravaju i da veličina pakovanja može biti varljiva, jer pojedini proizvodi koji djeluju kao jedna porcija zapravo sadrže dvije ili više porcija, prenosi NiN.

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