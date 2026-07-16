Nije sve u leptirićima: Naučnici otkrili šta se zaista dešava u tijelu kada se zaljubimo

Iza osjećaja zaljubljenosti krije se složena mreža hormona i neurotransmitera koji utiču na emocije, ponašanje i način na koji gradimo odnose.

Naučna istraživanja pokazala su da različite hemijske supstance upravljaju gotovo svakom fazom ljubavi – od prve privlačnosti i uzbuđenja do dugotrajne privrženosti i osjećaja sigurnosti.

Kada upoznamo osobu koja nam se dopadne, u organizmu se pokreće čitav niz procesa.

Srce ubrzano kuca, dlanovi se znoje, a misli su usmjerene samo na jednu osobu. Sve to ima svoje biološko objašnjenje.

Endorfini – osjećaj sigurnosti i mira

Endorfini su prirodni “hormoni sreće” koji ublažavaju bol, popravljaju raspoloženje i stvaraju osjećaj zadovoljstva.

Posebno su važni u dugotrajnim vezama jer doprinose osjećaju sigurnosti, emocionalne stabilnosti i bliskosti među partnerima.

Dopamin – razlog zbog kojeg stalno mislimo na partnera

Na početku zaljubljenosti glavnu ulogu ima dopamin, neurotransmiter zadužen za osjećaj zadovoljstva i nagrade.

Upravo zbog njega zaljubljeni često idealiziraju partnera, ne mogu prestati razmišljati o njemu i imaju snažnu želju za ponovnim susretom.

Naučnici ističu da dopamin aktivira iste moždane centre koji učestvuju u osjećaju nagrade i zadovoljstva.

Oksitocin – hormon koji gradi povjerenje

Oksitocin, poznat kao “hormon povezanosti”, oslobađa se tokom zagrljaja, poljubaca i drugih oblika fizičke bliskosti.

Povezuje se s većim povjerenjem, emocionalnom bliskošću i stvaranjem stabilnih partnerskih odnosa. Istraživanja pokazuju da partneri koji iskazuju više nježnosti i međusobne podrške imaju viši nivo oksitocina, što pozitivno utiče ne samo na kvalitet veze već i na imunološki sistem i opće zdravlje.

Serotonin i kortizol – zašto smo opsjednuti voljenom osobom

U prvim mjesecima zaljubljenosti nivo serotonina često opada, zbog čega zaljubljene osobe neprestano razmišljaju o partneru i analiziraju svaki susret ili poruku.

Istovremeno raste nivo kortizola, hormona stresa, pa početak veze često prati uzbuđenje, nervoza i ubrzan rad srca.

Kako odnos postaje stabilniji, kortizol se postepeno smanjuje.

Testosteron također igra važnu ulogu

Istraživanja pokazuju da se u prvim mjesecima veze nivo testosterona kod muškaraca može smanjiti, dok kod žena često raste.

Naučnici smatraju da ove promjene mogu pomoći partnerima da lakše uspostave emocionalnu povezanost, iako su potrebna dodatna istraživanja kako bi se taj proces u potpunosti objasnio.

Autori studije “The Molecular Basis of Love”, objavljene u časopisu International Journal of Molecular Sciences, zaključuju da ljubav nije samo pitanje hormona.

Na način na koji volimo utiču i ličnost, životno iskustvo, kultura, društveno okruženje i brojni drugi faktori.

Upravo zato ljubav ostaje jedinstven spoj biologije, psihologije i emocija – osjećaj koji nauka može objasniti, ali ne može u potpunosti svesti samo na hemijske procese.

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