Sedam navika koje bi mogle povećati rizik od demencije

Kako navodi Health, dobra je vijest da istraživanja pokazuju da se otprilike 41 posto slučajeva može spriječiti ili odgoditi promjenom određenih navika.

Nedovoljno sna

Dok spavate, vaš mozak čisti otpadne tvari, uključujući proteine ​​koji mogu dovesti do Alzheimerove bolesti. Ako stalno prekidate taj proces, ti se proteini mogu početi nakupljati.

Istraživanja pokazuju da nedostatak sna u srednjoj životnoj dobi može povećati rizik od demencije slabljenjem krvno-moždane barijere, zaštitnog sloja, koji sprječava ulazak štetnih tvari.

Prema naučnici Heather Snyder, kvalitetan san može pomoći u smanjenju rizika od razvoja demencije. Koliko vam je potrebno ovisi o vašoj dobi, ali općenito, odrasli bi trebali težiti najmanje sedam sati sna po noći.

Smanjena fizička aktivnost

Istraživanja pokazuju da je kretanje jedna od najvažnijih navika za zaštitu od demencije.

Kliničko ispitivanje iz 2025. godine testiralo je šta se događa kada starije odrasle osobe s rizikom od kognitivnog pada slijede strukturirani skup zdravih navika. Program je kombinovao redovnu fizičku aktivnost, MIND dijetu, kognitivni trening i praćenje zdravlja.

Snyder je rekla da su nakon ispitivanja sudionici imali rezultate kognitivnih testova izjednačene s ljudima gotovo dvije godine mlađima.

Pušenje

CDC navodi pušenje kao faktor rizika za Alzheimerovu bolest. Prestanak pušenja također može smanjiti rizik od moždanog udara i visokog krvnog pritiska, koji mogu dovesti do demencije ranije u životu.

Potpuno izbjegavanje pušenja jedna je od najboljih stvari koje možete učiniti za zdravlje svog mozga.

Previše alkohola

Prekomjerno pijenje s vremenom može smanjiti mozak i povećati rizik od demencije. CDC također označava pretjeranu konzumaciju alkohola kao faktor rizika za Alzheimerovu bolest.

Smanjenje unosa alkohola važan je dio zdravog načina života, napominje Snyder. Ako pijete, umjerenost je dobar početak.

Loša prehrana

Ono što jedete važno je za vaš mozak. Hrana bogata šećerom, nezdravim mastima i prerađenim sastojcima može s vremenom uzrokovati upalu, što je povezano s većim rizikom od demencije.

Istraživanja pokazuju da prehrambeni obrasci poput MIND dijete mogu pomoći u smanjenju rizika od Alzheimerove bolesti. Snyder ističe MIND dijetu kao jednu od navika za zdravlje mozga.

MIND dijeta se fokusira na: više lisnatog povrća, bobičastog voća, orašastih plodova, cjelovitih žitarica, ribe i maslinovog ulja, a manje crvenog mesa, maslaca i slatkiša.

Neliječene hronične bolesti

Hronične bolesti poput visokog krvnog pritiska srednjoj dobi povezane su s 20 do 40 posto većim rizikom od demencije kasnije u životu. CDC također označava dijabetes, pretilost i depresiju kao faktore rizika za Alzheimerovu bolest.

Snyder preporučuje kontrolu krvnog pritiska, šećera u krvi, težine i hroničnog stresa. Istraživanja su povezala hronični stres s većim rizikom od demencije.

Neke korisne strategije su: meditacija, joga ili vježbe dubokog disanja, redovna fizička aktivnost i razgovor sa stručnjakom za mentalno zdravlje.

Ignorisanje gubitka sluha

Kada vaš mozak mora napornije raditi na obradi zvuka, može mu ostati manje energije za pamćenje i razmišljanje. Zapravo, stručnjaci su u istraživačkom pregledu iz 2024. godine gubitak sluha rangirali kao glavni novopromjenjivi faktor rizika za demenciju.

Ako ste primijetili promjene u sluhu, vrijedi ga provjeriti. Liječenje gubitka sluha, uključujući i slušne aparate, jedna je od navika koje Snyder predlaže za zdravlje mozga.

Facebook komentari