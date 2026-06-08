Kako zaustaviti migrenu prije nego što počne?

Tijekom ove faze mogu se pojaviti različiti tjelesni, osjetilni i bihevioralni simptomi, uključujući promjene raspoloženja, bol u vratu i osjetljivost na svjetlo, piše Health.com.

Znakovi koji najavljuju migrenu

Simptomi prodroma obično se javljaju 24 do 48 sati prije glavobolje, a sama prodromalna faza bez liječenja može trajati od četiri do 72 sata. U tom razdoblju mogu se primijetiti promjene raspoloženja poput tjeskobe, depresije ili razdražljivosti, kao i kognitivne poteškoće poznate kao “moždana magla” koje otežavaju koncentraciju.

Česte su i probavne smetnje, primjerice smanjen apetit, mučnina ili iznenadna želja za određenom hranom. Od tjelesnih simptoma mogu se javiti umor, pretjerano zijevanje, bol u vratu i učestalo mokrenje, a od osjetilnih preosjetljivost na svjetlo i zvuk.

Razlika između prodroma i aure

Iako i prodrom i aura prethode glavobolji, riječ je o dva različita fenomena. Aura se najčešće očituje kao vizualni poremećaj, poput treperavih svjetala, cik-cak linija ili slijepih točaka u vidnom polju. Drugi simptomi aure mogu uključivati promjene sluha, kao što je zujanje u ušima (tinitus), ali i jezične poteškoće poput otežanog pronalaženja riječi ili razumijevanja govora.

Ponekad se javlja i slabost jedne strane lica ili tijela. Aura se obično razvija unutar sat vremena prije glavobolje ili istovremeno s njom, dok se prodrom javlja dan ili dva ranije. Fazu aure doživljava oko 30 posto osoba s kroničnom migrenom.

Kako zaustaviti migrenu u najavi

Osobama s kroničnom migrenom liječnik može propisati lijekove poput ergotamina i triptana. Ključno je uzeti ih čim se pojave prvi simptomi prodroma jer je tada najveća vjerojatnost da će se napadaj zaustaviti.

Osim lijekova, pomoći može i stavljanje hladnog obloga na čelo, odmor u tamnoj i tihoj prostoriji te izbjegavanje poznatih okidača kao što su jaka svjetla, glasni zvukovi i intenzivni mirisi. Također je važno ne preskakati obroke i piti dovoljno tekućine.

Načini za sprječavanje napadaja

Mnoge tehnike koje ublažavaju migrenu mogu poslužiti i kao prevencija. Savjetuje se izbjegavati okidače što je više moguće i redovito uzimati propisanu terapiju. Prevenciji migrene pridonosi i izbjegavanje alkohola i pušenja, redoviti obroci i umjerena tjelesna aktivnost.

Važno je osigurati dovoljno sna svake noći, ograničiti unos kofeina i naučiti upravljati stresom. Vođenje dnevnika migrene može biti koristan alat za prepoznavanje vlastitih okidača.

Šta dalje?

Preporučuje se praćenje napadaja migrene te bilježenje podataka o prehrani, spavanju i razini stresa kako biste lakše utvrdili svoje okidače. Posavjetujte se s liječnikom o planu za sprječavanje glavobolje čim primijetite simptome prodroma. U slučaju iznenadne i izrazito jake glavobolje potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.

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