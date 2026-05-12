Na snazi narandžasti meteoalarm u dijelovima BiH: Očekuju se olujni udari vjetra do 80 km/h

Prema prognozi meteorologa, očekuju se udari vjetra brzine između 40 i 80 kilometara na sat. Tokom prijepodnevnih sati puhat će južni i jugozapadni vjetar, dok se u poslijepodnevnim satima očekuje promjena smjera na sjeverni i sjeverozapadni.

Narandžasti meteoalarm označava opasne vremenske prilike koje mogu izazvati materijalnu štetu i ometanja u svakodnevnim aktivnostima, zbog čega se građanima preporučuje poseban oprez.

Iz nadležnih službi savjetuju da se prati posljednja prognoza vremena i upozorenja meteoroloških institucija, te da se, u skladu s preporukama Svjetske meteorološke organizacije (WMO), izbjegavaju nepotrebne aktivnosti na otvorenom.

“Poduzmite mjere opreza i pratite posljednju prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom”, navodi se u upozorenju.

Građanima se preporučuje da osiguraju predmete na balkonima i otvorenim prostorima, te da budu oprezni u saobraćaju, posebno na dionicama izloženim jakim udarima vjetra.

Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti nadležnim institucijama, navode na kraju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Vrijeme u narednim danima

Danas će u Bosni i Hercegovini doći do jačeg naoblačenja sa sjevera i koje će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana je prije podne. U drugoj polovini dana, osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 25 stupnjeva.

U Sarajevu oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna temperatura zraka oko 20 stupnjeva.

Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u Bosni može biti i slabog mraza. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 6, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18, na jugu do 23 stupnja.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima se očekuju slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21, na jugu do 23 stupnja.

Zadnjeg dana ove radne sedmice umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka između 5 do 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 23 stupnja, najavljuju iz FHMZ BiH.

