Koja voćka izbacuje holesterol iz tijela?

Kako objašnjava kardiolog dr. Nadim Gelo, ova vlakna pomažu u smanjenju LDL (“lošeg”) holesterola, a istovremeno doprinose regulaciji krvnog pritiska.

Mehanizam djelovanja temelji se na tome da se rastvorljiva vlakna u crijevima vežu za žučne kiseline koje nastaju iz holesterola, čime se sprječava njihova ponovna apsorpcija i omogućava prirodno izbacivanje iz organizma.

Prema dostupnim istraživanjima, redovna konzumacija jedne veće banane dnevno tokom nekoliko sedmica može doprinijeti poboljšanju odnosa LDL i HDL holesterola.

Stručnjaci ipak naglašavaju važnost umjerenosti i savjetuju da je jedna banana dnevno dovoljna, posebno zbog sadržaja prirodnih šećera.

Dijetetičari dodaju da manje zrele banane sadrže više vlakana, te mogu imati jači pozitivan efekat na probavu i zdravlje krvnih sudova.

Za dodatni učinak preporučuju kombinacije s drugim namirnicama poput zobenih pahuljica, orašastih plodova i jogurta, koje zajedno mogu doprinijeti boljoj kontroli masnoća u krvi i općem zdravlju srca.

