Da li je sigurno imati odnos tokom trudnoće: Sve što trudnice trebaju znati

Kako navodi Health, općenito je sigurno imati spolni odnos tokom trudnoće. Međutim, ako imate problema povezanih s trudnoćom poput vaginalnog krvarenja, možda će vam se savjetovati da se suzdržite od spolnog odnosa. Evo šta još trebate znati.

Prednosti seksa tokom trudnoće

Za žene sa zdravim trudnoćama, seks može biti siguran tokom cijele trudnoće.

Seks tokom trudnoće može pomoći u održavanju veze. Uključivanje u zadovoljavajuću seksualnu aktivnost tokom trudnoće može održati vašu vezu zdravom i ugodnom.

Zadovoljavajući seks može koristiti i vašem mentalnom zdravlju. Istraživači su rekli da trudnica može osjetiti pozitivne učinke na svoje samopoštovanje i dobrobit. Za neke, seks može biti opuštajući tokom ovog perioda.

Osim toga, možete uživati ​​u seksu čak i više nego prije trudnoće. Viši nivoi hormona estrogena i progesterona tokom trudnoće pojačavaju protok krvi u vaginu. Kao rezultat toga, osoba može imati bolju vaginalnu lubrikaciju, što rezultira ugodnijim seksom.

Seks kroz trimestre

Ako možete i želite imati spolne odnose tokom trudnoće, razgovarajte s partnerom o tome šta vam odgovara. Također je dobra ideja razgovarati s ljekarom o sigurnom spolnom odnosu tokom trudnoće.

U prvom tromjesečju imat ćete tjelesne i energetske promjene kao odgovor na trudnoću. Na primjer, možete povraćati ili se osjećati umorno. Kao rezultat toga, vi i vaš partner možda uopće nećete imati spolne odnose. Međutim, neki parovi mogu imati više ili manje seksa nego inače.

Ljudi mogu imati više spolnih odnosa tokom drugog tromjesečja. Istraživači su otkrili da bi uzroci mogli biti sljedeći: veća zainteresovanost za seks, otvorenost o seksualnoj aktivnosti i manje simptoma povezanih s trudnoćom.

Iako spolni odnos može biti uredu od šeste do devete sedmice trudnoće, nemojte se iznenaditi ako se jednostavno ne osjećate dobro u posljednjih nekoliko sedmica.

Ljudi imaju manje spolnih odnosa u trećem tromjesečju nego u bilo kojem drugom. Osim toga, možda će vam se savjetovati da prestanete imati spolne odnose što se više približavate terminu poroda. U to vrijeme postoji povećan rizik od infekcije.

Kada biste trebali izbjegavati seks tokom trudnoće

Postoji nekoliko razloga za izbjegavanje seksa tokom trudnoće. Trebali biste prestati imati spolne odnose ako je seks bolan. Ginekolog će htjeti tačno potvrditi šta uzrokuje bol.

Također, seks biste trebali izbjegavati ako doživljavate curenje amnionske tečnosti. Amnionska tečnost štiti bebu dok se razvija u maternici. Ako vam curi ova tečnost, trebali biste se obratiti ljekaru.

Ukoliko imate placenta previju, stanje u kojem posteljica blokira dio ili cijeli cerviks (otvor porođajnog kanala) ne biste trebali imati spolne odnose.

Ne smijete imati spolne odnose ni ako imate neobjašnjivo krvarenje. Neka mrlja nakon spolnog odnosa je normalna ako ste trudni. Međutim, obilnije krvarenje zahtijeva stručnu pomoć.

Vaš partner može imati spolno prenosivu infekciju (SPI). Ako trudnica razvije SPI, ona može biti ozbiljna ili opasna po život za trudnicu i bebu.

Osim toga, ljekari mogu preporučiti da prestanete imati spolne odnose kasnije u trećem tromjesečju zbog potencijalnog rizika od prijevremenog porođaja. Međutim, postoje različita istraživanja o vezi između spolnog odnosa i prijevremenog poroda. Prijevremeni porod također se rijetko javlja nakon spolnog odnosa tokom trudnoće.

Kada se obratiti ljekaru

Trebali biste se posavjetovati s ljekarom ako imate komplikacije u trudnoći, poput curenja amnionske tečnosti. Osim toga, grčevi i mrlja su normalni nakon penetrativnog seksa. Međutim, jaki grčevi koji ne nestaju ili obilno krvarenje zahtijevaju stručnu pomoć.

