Šta je sindrom nemirnih nogu: Simptomi ovog poremećaja mogu varirati

Kako navodi Health, ovaj poremećaj uzrokuje porive za kretanjem tijela zbog neobičnih osjeta koje osjećate u nogama.

Simptomi sindroma nemirnih nogu često se poboljšavaju kretanjem, a pogoršavaju tokom razdoblja neaktivnosti, na primjer kada ležite u krevetu. Simptome možete osjećati nekoliko noći u sedmici ili većinu noći, što vam može poremetiti san.

Mogućnosti liječenja usmjerene su na smanjenje simptoma i rješavanje potencijalnih temeljnih uzroka, poput nedostatka željeza.

Vrste

Ljekari mogu klasificirati sindrom nemirnih nogu kao primarni ili sekundarni.

Primarni sindrom nemirnih nogu poznat je i kao idiopatski sindrom nemirnih nogu. Idiopatski znači da nema poznatog uzroka. Međutim, mnogi ljudi s idiopatskim sindromom nemirnih nogu imaju porodičnu anamnezu ovog stanja.

Sekundarni sindrom nemirnih nogu je stanje koje nastaje iz poznatog uzroka, kao što su nedostatak željeza, bolest bubrega ili trudnoća.

Između 11 i 29 posto trudnica iskusi simptome sindroma nemirnih nogu. Sindrom nemirnih nogu tokom trudnoće obično se povlači unutar nekoliko sedmica nakon poroda, ali može povećati rizik od razvoja hroničnog sindroma nemirnih nogu.

Simptomi

Simptomi sindroma nemirnih nogu mogu varirati, iako se kod većine ljudi simptomi pogoršavaju ili javljaju kasnije tokom dana.

Primarni simptomi uključuju:

Neobične osjete u nogama koji se mogu osjećati kao bol, puzanje, svrbež, povlačenje ili gmizanje. Ovi osjećaji rjeđe mogu zahvatiti ruke, prsa i glavu.

Poriv za pomicanjem nogu kao odgovor na neugodne osjećaje.

Osjete koji počinju nakon što se neko vrijeme niste pomaknuli, poput gledanja televizije ili vožnje automobilom duže vrijeme.

Osjete koji se poboljšavaju pri kretanju, poput koračanja, hodanja ili pomicanja nogu dok sjedite ili ležite.

Simptomi koji se pogoršavaju noću i mogu vas spriječiti da zaspite ili da ostanete u snu.

Ako imate umjerene simptome, možete ih primijetiti samo jednom ili dvaput sedmično. Ako imate teške simptome, možete ih imati tri ili više puta sedmično.

Loša kvaliteta sna zbog sindroma nemirnih nogu također može utjecati na vaše kognitivne funkcije i emocije. Na primjer, možete iskusiti: anksioznost, depresiju, teškoće s koncentracijom, ekstremni umor i pospanost tokom dana, probleme s pamćenjem i promjene raspoloženja.

Vaši simptomi mogu ući u remisiju, što znači da se smanjuju ili nestaju na određeno vrijeme, a potom se ponovno pojavljuju kasnije.

Otprilike 70 posto ljudi sa sindromom nemirnih nogu s vremenom doživljava progresivno pogoršanje simptoma. Simptomi se mogu proširiti i na ruke.

Šta uzrokuje sindrom nemirnih nogu

Istraživači ne znaju tačno što uzrokuje sindrom nemirnih nogu, ali stanje može biti posljedica drugih stanja. To može uključivati:

Nedostatak dopamina: Nizak nivo dopamina može utjecati na način na koji vaši živci osjećaju okolinu. Ljekari često propisuju lijekove za povećanje nivoa dopamina prilikom liječenja simptoma sindroma nemirnih nogu.

Abnormalnosti neurotransmitera: Neurotransmiteri su tvari koje pomažu živcima u komunikaciji s vašim mozgom. Neravnoteža neurotransmitera poput glutamata, histamina i gama-aminomaslačne kiseline (GABA) može rezultirati simptomima sindroma nemirnih nogu.

Abnormalna funkcija perifernih živaca: Sindrom nemirnih nogu može uzrokovati pretjerane reakcije na lagani fizički dodir. Ova reakcija sugeriše da periferni živci u nogama koji osjećaju stimulaciju možda ne funkcionišu efikasno kod osoba koje imaju sindrom nemirnih nogu.

Medicinska stanja: Osobe s određenim medicinskim stanjima češće pate od sindroma nemirnih nogu. Ta stanja uključuju bolesti leđne moždine, multiplu sklerozu, celijakiju i Parkinsonovu bolest.

Nedostatak željeza: Nizak nivo željeza u krvi može utjecati na prijenos živčanog sistema i dovesti do simptoma nemirnih nogu. Osobe s anemijom uzrokovanom nedostatkom željeza imaju pet do šest puta veću vjerovatnost da će imati ovaj sindrom.

Neki lijekovi mogu uzrokovati ili pogoršati simptome sindroma nemirnih nogu. To uključuje:

Selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina (SSRI) i tricikličke antidepresive (TCA): Klase lijekova koje se obično koriste za liječenje depresije.

Antidopaminergičke lijekove, poput neuroleptika: Klasa lijekova koji se koriste za liječenje psihijatrijskih poremećaja poput shizofrenije.

Beta-blokatore: Klasa lijekova koji se koriste za snižavanje hipertenzije (visokog krvnog pritiska), kontrolu srčanog ritma i liječenje angine (boli u prsima).

Konzumacija alkohola, nikotina i kofeina također može doprinijeti sindromu nemirnih nogu.

Također, žene imaju veću vjerovatnost da će iskusiti sindrom nemirnih nogu (RLS) u odnosu na muškarce.

Čini se da postoji i genetska komponenta. Do 65 posto ljudi s RLS-om ima porodičnu anamnezu stanja, a postoji otprilike 80 posto korelacija s jednojajčanim blizancima. Drugim riječima, kada jedan jednojajčani blizanac ima RLS, postoji 80 posto šanse da i drugi blizanac ima simptome, pokazalo je istraživanje.

Dijagnoza

Ne postoje specifični testovi za dijagnosticiranje sindroma nemirnih nogu. Ljekar će vas pitati o vašim simptomima i porodičnoj anamnezi, pregledati vaše lijekove i razmotriti moguće uzroke.

Postoji pet osnovnih kriterija za dijagnosticiranje sindroma nemirnih nogu, a to su: snažna i ponekad neodoljiva potreba ili poriv za pomicanjem nogu, često s neugodnim ili nelagodnim osjećajima, povećan nagon tokom perioda odmora, povećan nagon navečer ili noću, ublažavanje simptoma tokom kretanja i simptomi bez drugih medicinskih ili bihevioralnih uzroka.

Vaš ljekar može provesti i sljedeće testove, kao što su:

Nalazi krvi: Nalazi krvi mogu ukazivati ​​na potencijalni temeljni uzrok sindroma nemirnih nogu. Na primjer, vaš ljekar vjerovatno će testirati nivo željeza kako bi isključio nedostatak željeza kao potencijalni uzrok vaših simptoma.

Elektromiografija (EMG) i studije provođenja živaca: Testovi za funkciju živaca mogu pomoći ljekaru da isključi druge potencijalne uzroke, poput neuropatije (oštećenja živaca). Ovi testovi bilježe reakcije vaših mišića na živčanu stimulaciju.

Studije spavanja: Studije spavanja, poznate i kao polisomnografija, uključuju praćenje tokom noći dok spavate i bilježenje svih neobičnih pokreta.

Liječenje sindroma nemirnih nogu

Sporadični ili blaži simptomi sindroma nemirnih nogu možda neće zahtijevati liječenje. Međutim, za mnoge ljude sindrom nemirnih nogu je cjeloživotno stanje koje se s vremenom može pogoršati. Otprilike u 50. godini života možete iskusiti svakodnevne poremećaje spavanja koji značajno utječu na kvalitetu vašeg života.

Iako ne postoji lijek za RLS, tretmani mogu pomoći u smanjenju simptoma. Liječenje uključuje lijekove koji se izdaju bez recepta i lijekove na recept, kao i prakticiranje određenih životnih navika, prenosi Klix.

