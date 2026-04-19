Ove jutarnje navike mogu se odraziti na zdravlje vašeg srca

Kako tvrde stručnjaci, jutarnje navike bitne su jer tijelo nakon buđenja prolazi kroz prirodni skok krvnog pritiska i hormona stresa, što dugoročno povećava rizik od kardiovaskularnih događaja. Osim toga, pozitivnim navikama možete ojačati vaše srce.

“Mirno, organizirano jutro potiče fiziološku stabilnost, dok reaktivan početak dana, potaknut stresom, obično određuje ostatak dana. Nažalost, jedna česta jutarnja rutina šteti vašem srcu, pogotovo kod osoba starijih od 50 godina”, pojasnila je doktorica Karishma Patwa za Parade.

Ljekari savjetuju da odmah nakon buđenja prestanete provjeravati društvene mreže, vijesti i poslovne e-mailove.

“Naše tijelo prati prirodni cirkadijalni ritam koji upravlja našim dnevnim ciklusom. Stresne aktivnosti odmah nakon buđenja, poput onih koje izaziva korištenje mobitela, mogu poremetiti taj ritam i naštetiti zdravlju srca”, kazao je kardiolog Cheng-Han Chen.

Stručnjaci ističu da je potrebno ujutro izbjegavati sadržaje koji izazivaju stres.

“Time se stvara trenutni i nepotreban odgovor na stres. E-mailovi, vijesti i društvene mreže često izazivaju osjećaj hitnosti i tjeskobe, aktivirajući simpatički nervni sistem. Posljedica je ubrzan rad srca, povišen krvni pritisak i viši nivo kortizola. Zapravo, stavljate svoj kardiovaskularni sistem u stanje ‘borbe ili bijega’ prije nego što je dan uopšte počeo”, tvrde ljekari.

Iako se stres smatra isključivo problemom mentalnog zdravlja, njegov utjecaj je širi. Stres može doprinijeti trajnoj hipertenziji, oštećenju krvnih žila te aritmijama i povećanom riziku od srčanog i moždanog udara. Kako biste izgradili jutarnju rutinu koja će pomoći vašem srcu, stručnjaci predlažu nekoliko koraka.

Prije svega savjetuje se pet minuta kontrolisanog disanja ili boravka u tišini. Nakon toga savjetuje se sporo disanje, meditacija ili mirno sjedenje kako bi se aktivirao parasimpatički nervni sistem te smanjili otkucaji srca i krvni pritisak. Uz to, bitna je hidratacija, kao i uravnotežen doručak zdrav za srce i bogat vlaknima.

Na kraju kardiolozi savjetuju lagano kretanje ili rani jutarnji trening. Kratka šetnja, istezanje ili osnovne vježbe mobilnosti će biti dovoljne, prenosi Klix.

