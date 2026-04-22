Šta se dešava sa plodnošću nakon 35. godine: Biološki sat se ne može zaustaviti

Kako se plodnost mijenja nakon 35. i 40. godine života, objasnila je Helena Ban Frangež, dr. med., šefica Kliničkog odjela za reprodukciju na Ginekološkoj klinici Univerzitetske bolnice u Ljubljani, prenosi Bibalazea.si.

Mnogo se priča o “biološkom satu”, ali se njegov značaj često potcjenjuje. Postoje žene koje su zatrudnjele bez većih problema u 38., 40. godini života ili čak i kasnije, pa se lako može steći utisak da je danas, s napretkom medicine, gotovo sve moguće. Međutim, biologija ipak ima svoja pravila. Plodnost se tokom godina mijenja ne samo u smislu vjerovatnoće da žena zatrudni, već i u šansi da se trudnoća uspješno završi porođajem ili rođenjem živog djeteta.

Ovo je jedna od ključnih razlika, na koju ukazuje Frangež. Prema njenim zapažanjima, žene često nisu svjesne kako plodnost opada tokom godina, vjerovatno posebno zato što to nije uvijek vidljivo spolja. Redovnost ciklusa i dobrobit ne znače nužno dobar kvalitet jajnih ćelija.

“Sposobnost začeća ne opada tako brzo kao vjerovatnoća da će trudnoća uspješno završiti porođajem”, naglasila je.

Do otprilike 35. godine plodnost je obično relativno dobro očuvana. Obično nema većih razlika između žene od 28 i 32 godine, ali nakon 35. godine promjene postaju izraženije. U to vrijeme ne samo da opada vjerovatnoća začeća, već počinje rasti i udio spontanih pobačaja.

Nakon 40. godine pad plodnosti postaje još izraženiji: začeće je teže, a vjerovatnoća da će trudnoća uspješno završiti porođajem je znatno manja.

“Žene često potcjenjuju utjecaj biološke dobi na plodnost. Mnogima je teško shvatiti zašto ne mogu zatrudnjeti u dobi od 40 ili čak i više godina, iako još uvijek imaju redovne menstrualne cikluse”, primjećuje.

Međutim, redovnost ciklusa ne znači dobar kvalitet jajnih ćelija. Ovu činjenicu, koja je nažalost nepobitna, pacijenticama je vrlo teško razumjeti i prihvatiti čak i tokom intervjua. Također, često precjenjuju važnost općeg blagostanja, fizičke spremnosti i aktivnog načina života. Žena se može osjećati zdravo, vitalno i mlado, što ne odražava nužno njenu biološku dob u smislu plodnosti.

