Rak debelog crijeva sve češći kod mlađih: Doktor upozorava na sedam simptoma

Dok napredak u nauci i tehnologiji dovodi do smanjenja broja oboljelih od nekih drugih vrsta raka, za rak crijeva vrijedi suprotno. Nije sa sigurnošću poznato šta uzrokuje porast slučajeva, pogotovo među mladima, ali mnogi stručnjaci teoretiziraju da značajnu ulogu ima prehrana bogata ultraprerađenom hranom. S obzirom na to da je riječ o jednom od najčešćih oblika raka, rano otkrivanje ključno je za uspješno liječenje.

Sve više oboljelih među mlađima

O porastu broja slučajeva nedavno je u emisiji “This Morning” govorio dr. Amir Khan, kazavši da niko nije premlad za ovu dijagnozu, prenosi LADbible.

“Rak crijeva sve se češće dijagnosticira kod mlađih ljudi širom svijeta, pogotovo u bogatijim zemljama. Smatramo da je to posljedica niza uzročnika koji se nakupljaju tokom života, a sve počinje još u djetinjstvu”, rekao je.

“U današnjim generacijama bilježimo više slučajeva nego u prethodnima. Razlog je izloženost ultraprerađenoj hrani, slatkim pićima, prekomjernoj tjelesnoj težini i sjedilačkom načinu života”, dodao je dr. Khan, prenosi Index.hr.

Objasnio je kako se takvi uzročnici rizika “mogu nakupljati s vremenom”, što dovodi do porasta broja oboljelih, pogotovo među mlađima od 50 godina.

Prevencija je ključna

Doktor je svoje tvrdnje dodatno pojasnio na Instagramu. “Iako dob ostaje najveći faktor rizika za rak crijeva, bilježimo porast broja mladih kojima se dijagnosticira, posebno u zemljama s visokim i srednjim dohotkom”, napisao je.

“Niko nikada nije kriv što je dobio rak, ali britanska organizacija Cancer Research UK sugeriše da se 54 posto slučajeva raka crijeva može spriječiti. To uključuje prehranu cjelovitim namirnicama, pogotovo biljkama bogatim vlaknima, smanjenje unosa alkohola, prestanak pušenja, redovnu tjelesnu aktivnost i održavanje zdrave tjelesne težine”, poručio je.

Sedam znakova upozorenja

Svako ko je zabrinut zbog mogućeg raka crijeva trebao bi se odmah javiti svom ljekaru, pogotovo ako primijeti neke od simptoma ili ako u porodici ima historiju te bolesti. Pažnju javnosti na važnost ranog otkrivanja skrenule su i poznate osobe, poput voditeljice Mel Schilling, koja je otvoreno govorila o svojoj borbi.

Prema organizaciji Cancer Research UK, mogući simptomi raka crijeva uključuju:

krvarenje iz anusa ili krv u stolici

promjenu uobičajenih navika pražnjenja crijeva poput mekše stolice, češćeg pražnjenja ili zatvora

kvržicu koju liječnik može napipati u području anusa ili trbuha

osjećaj napetosti u anusu čak i nakon pražnjenja

nenamjeran gubitak tjelesne težine

bol u trbuhu ili anusu

umor i nedostatak zraka uzrokovani anemijom.

