Donnarumma prvi put nakon Zenice: Povrijedile su me te riječi…

Golman Manchester Cityja i kapiten italijanske reprezentacije Gianluigi Donnarumma izjavio je da je bio povrijeđen optužbama kako su igrači reprezentacije Italije tražili veliki novčani bonus uoči neuspjeha u baražu za Svjetsko prvenstvo protiv Bosne i Hercegovine.

Prema pisanju La Repubblice, pojavile su se glasine da su igrači Italije tražili bonus od 300.000 eura – što iznosi oko 10.000 eura po svakom od 28 igrača – prije ključne utakmice baraža.

Nakon bolnog poraza na penale, koji je Italiju ostavio bez plasmana na treće uzastopno Svjetsko prvenstvo, uslijedila je velika reakcija javnosti. Međutim, Donnarumma je u izjavi za Sky Sport odlučno demantovao te navode, naglasivši da igrači nisu tražili nikakve novčane nagrade.

Govoreći o cijeloj situaciji, italijanski golman je jasno odbacio optužbe.

“Povrijedile su me te riječi i komentari. Kao kapiten, nikada nisam tražio ni jedan euro od reprezentacije. Ono što reprezentacija daje igračima je nagrada za plasman na turnir, ali to je sve – niko nije ništa tražio od Saveza. Naša nagrada je trebala biti odlazak na Svjetsko prvenstvo, ali nažalost to se nije desilo. Niko nije tražio bonus, to je nagrada koju reprezentacija dodjeljuje kada se kvalifikujete”, rekao je 27-godišnji golman.

Bol zbog poraza od Bosne i Hercegovine

Donnarumma je priznao da je poraz ostavio dubok trag.

“Bili su to teški i iscrpljujući dani, kao i za sve Italijane kojima je stalo do plasmana na Svjetsko prvenstvo, kao i meni i cijeloj ekipi.”

Emocije su bile posebno izražene kada je govorio o odlascima selektora Gennara Gattusa i šefa delegacije Gianluigi Buffona.

“Imali smo sjajan odnos, i sa predsjednikom također. Žao nam je zbog njih. Normalno je da se osjećate odgovornim za sve što se dešava i to boli. Ali moramo ići dalje. Zahvaljujem svima, mnogo su nam pomogli. Moramo nastaviti dalje. Uprkos razočaranju, uradili smo i mnogo dobrih stvari – od osvajanja Evropskog prvenstva do rekorda u broju uzastopnih pobjeda. Ne treba sve baciti. Moramo reagovati, teško je, ali moramo ići naprijed snažno.”

Italiju sada čeka dug put oporavka do Svjetskog prvenstva 2030. godine. Fokus će biti na obnovi tima i vraćanju identiteta.

“Do sljedećeg Svjetskog prvenstva ima četiri godine, a između su važna takmičenja. Prije nego što ponovo počnemo razmišljati o Mundijalu, moramo se fokusirati na ta velika takmičenja i krenuti snažno iznova”, zaključio je Donnarumma, pišu Vijesti.

