Vrhovni vođa Irana poručio: Mi smo pobjednici!

On je poručio da je narod Irana pobjednik i da će zahtijevati odštetu, a da će se Hormuškim moreuzom upravljati na novi način.

“Danas, i do ovog trenutka u epu o Trećoj Svetoodbrambenoj odbrani, može se hrabro reći da ste vi, herojski narod Irana, bili odlučujući pobjednik na ovom polju. Da bismo postigli ‘jak Iran’, neophodno je stalno prisustvo naših dragih ljudi, baš kao što su bila četrdeset dana koja smo već prošli”, poručio je Hamenei.

On je Irancima kazao da se ne smije pretpostaviti, s najavom pregovora s neprijateljem, da prisustvo na ulicama više nije potrebno.

“Ako, na primjer, nužno dođe do perioda tišine na vojnom bojištu, dužnost onih među narodom koji imaju mogućnost biti prisutni na trgovima, u četvrtima i džamijama, postaje teža nego prije. Sigurno, vaši povici na trgovima utiču na ishod pregovora”, poručio je vrhovni vođa Irana.

Iran nikada nije tražio rat, poručuje Hamnei, te dodaje da ni pod kojim uslovima neće odustati od legitimnih prava i da u tom pogledu smatraju cijeli front otpora jedinstvenom cjelinom,piše Vijesti

“Uz dopuštenje Svevišnjeg Boga, sigurno nećemo dopustiti da kriminalni agresori prođu nekažnjeno. Sigurno ćemo zahtijevati odštetu za svaku nanesenu povredu, krvarina za šehide i odštetu za invalide ovog rata, i sigurno ćemo unaprijediti upravljanje Hormuškim moreuzom na novi nivo”.

Imao je i poruku za južne susjede Irana.

“Svjedočite čudu, stoga gledajte pažljivo, shvatite, stanite na pravo mjesto i čuvajte se lažnih obećanja zlobnih đavola. Još uvijek čekamo odgovarajuću reakciju od vas kako bismo mogli pokazati naše bratstvo i dobronamjernost; to se ne može desiti osim ako se ne okrenete od arogantnih sila”, poručio je Hamenei.

