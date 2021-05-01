POLITIČKI POTRES NAKON SKANDALA NA BHRT-u: Crnadak uzvratio udarac – “Uvrijeđeni smo svi u RS-u, Komšiću, izvini se!”

Crnadak je zauzeo stranu Nebojše Vukanovića, a za novinara Zvonka Komšića je poručio da je postupio “neprihvatljivo”.

Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak (PDP) oglasio se nakon gostovanja Nebojše Vukanovića (Lista za pravdu i red) u jutarnjem programu BHRT-a.

“Nastup Zvonka Komšića jutros na BHRT-u zvučao je kao da je ’92. Neprihvatljiv je, ne samo novinarski, nego i ljudski. Prošla su vremena kada su se Srbi tjerali u Srbiju, BiH neće nikada biti unitarna. Komšić treba da uputi izvinjenje, jer nas je jutros sve u Republici Srpskoj uvrijedio”, napisao je Crnadak na svom X profilu.

Podsjećamo, u jutarnjem programu BHRT-a došlo je do verbalnog obračuna kada je novinar Zvonko Komšić pitao “za koga će navijati na Svjetskom prvenstvu u nogometu ovog ljeta”. Tom prilikom, Vukanović je poručio kako on navija za Srbiju i Crvenu zvezdu.

“Ja navijam za Srbiju i Crvenu zvezdu. Srbije nema. Nikad se nisam radovao neuspjesima BiH. Ne možete istovremeno voljeti dvije žene”, rekao je.

Potom je Komšić prokomentarisao da onda Vukanović ne može biti kandidat za Predsjedništvo BiH ako ne voli ovu zemlju.

“Ne možete od mene tražiti da srčano navijam za BiH kao za Srbiju”, rekao je Vukanović pa ga je Komšić ponovo prekinuo i rekao da onda treba ići u Srbiju i tamo se kandidovati za Predsjedništvo ako mu je ta zemlja bitnija.

VARNICE U STUDIJU BHRT- KOMŠIĆ RAZBJESNIO VUKANOVIĆA… pic.twitter.com/U9Lr5xageJ — Slobodna Bosna (@SlobodnaBosna) April 9, 2026

