Haos na granici: U kamionu sa drvima pronađeno 38 migranata

Objavljeno prije 1 sat

U Drakseniću uhapšen državljanin Crne Gore zbog sumnje na krijumčarenje

Policija Republike Srpske pronašla je 38 migranata skrivenih među drvnim sortimentima tokom kontrole kamiona u mjestu Draksenić, nadomak graničnog prelaza s Hrvatskom. Tom prilikom uhapšen je državljanin Crne Gore,piše Avaz

Kako su saopćili iz policije, među pronađenim migrantima nalazi se 25 državljana Kine, 12 iz Turske i jedan iz Iraka.Uhapšeni se sumnjiči za krivično djelo krijumčarenje ljudi, te će uz izvještaj o počinjenom djelu biti predat Tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. O slučaju je obaviještena i Služba za poslove sa strancima BiH.


