FIFA odabrala sudije za Svjetsko prvenstvo i razočarala Irfana Peljtu

BiH će nastupati na Mundijalu, ali naš najbolji sudija Irfan Peljto neće suditi na utakmicama,piše Vijesti
Na spisku se nalazi ukupno 52 glavna suca i 89 pomoćnika.
Spisak glavnih sudija za Svjetsko prvenstvo:
Abdulrahman Al-Jassim (Katar)
Khalid Al-Turais (Saudijska Arabija)
Yusuke Araki (Japan)
Omar Abdulkadir Artan (Somalija)
Pierre Atcho (Gabon)
Ivan Barton (El Salvador)
Dahane Beida (Mauritanija)
Juan Gabriel Benitez (Paragvaj)
Juan Calderon (Kostarika)
Raphael Claus (Brazil)
Ismail Elfath (SAD)
Espen Eskas (Norveška)
Alireza Faghani (Iran)
Yael Falcon Perez (Argentina)
Drew Fischer (Kanada)
Cristian Garay (Čile)
Katia Garcia (Meksiko)
Mustapha Ghorbal (Alžir)
Alejandro Hernandez (Španija)
Dario Herrera (Argentina)
Jalal Jayed (Maroko)
Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Novi Zeland)
Istvan Kovacs (Rumunija)
Francois Letexier (Francuska)
Ning Ma (Kina)
Adham Makhadmeh (Jordan)
Danny Makkelie (Nizozemska)
Szymon Marciniak (Poljska)
Maurizio Mariani (Italija)
Hector Said Martinez (Honduras)
Amin Mohamed (Egipat)
Oshane Nation (Jamajka)
Glenn Nyberg (Švedska)
Michael Oliver (Engleska)
Omar Al Ali (UAE)
Kevin Ortega (Peru)
Tori Penso (SAD)
Joao Pinheiro (Portugal)
Ramon Abbati (Brazil)
Cesar Ramos (Meksiko)
Andres Rojas (Kolumbija)
Sandro Schaerer (Švicarska)
Ilgiz Tantashev (Uzbekistan)
Anthony Taylor (Engleska)
Gustavo Tejera (Urugvaj)
Facundo Tello (Argentina)
Abongile Tom (Južnoafrička Republika)
Clement Turpin (Francuska)
Jesus Valenzuela (Venecuela)
Slavko Vinčić (Slovenija)
Wilton Sampaio (Brazil)
Felix Zwayer (Njemačka)