Nastavlja se maratonsko suđenje Netanyahuu, bilo odgođeno zbog rata s Iranom

Vanredno stanje, koje je podrazumijevalo zatvaranje škola i dijela privrede, ukinuto je nakon što nije bilo novih napada projektilima od postizanja primirja u srijedu u ranim jutarnjim satima. Time su se stekli uslovi za nastavak rada pravosuđa, piše Index.hr.

Izraelske vlasti potvrdile su da će se ročišta održavati redovno, od nedjelje do srijede. Netanyahu, koji je prvi premijer Izraela optužen za krivična djela dok je na funkciji, negira optužbe za mito, prevaru i zloupotrebu povjerenja iz 2019. godine.

Suđenje traje od 2020. i više puta je odgađano zbog njegovih državnih obaveza, a njegov završetak još uvijek nije na vidiku,pišu Vijesti

U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump ponovo je podržao ideju pomilovanja, pozivajući izraelskog predsjednika Isaac Herzog da razmotri takvu mogućnost, uz obrazloženje da sudski proces otežava obavljanje premijerskih dužnosti.

Iz ureda predsjednika navode da će nadležne institucije razmotriti zahtjev, ali ističu da se pomilovanja u pravilu ne odobravaju tokom trajanja suđenja.

Političku poziciju Netanyahua dodatno su oslabile optužbe, ali i napadi Hamas na Izrael u oktobru 2023. godine. Očekuje se da bi njegova koalicija mogla izgubiti vlast na parlamentarnim izborima planiranim do oktobra ove godine.

Facebook komentari