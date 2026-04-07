Kardiolog upozorio na jedan znak srčanog koji mnogi ignorišu

Riječ je o simptomima koji se javljaju tokom uobičajenih dnevnih aktivnosti, a koje većina ljudi pripisuje umoru ili starenju, ne shvaćajući da im tijelo šalje ozbiljno upozorenje.

Dr. London, koji zdravstvene savjete dijeli na svom Instagram profilu i na TikToku, jednostavnim i razumljivim jezikom, ističe da ključni signali ne dolaze tokom ekstremnih napora, već u svakodnevnim situacijama.

“Ne govorimo o treningu ni o ekstremnim naporima. Govorimo o stepenicama, nošenju vrećica iz kupovine, onim malim stvarima koje radimo svaki dan bez razmišljanja”, pojašnjava liječnik. Upravo u tim trenucima može se pojaviti pritisak u prsima ili osjećaj nedostatka zraka.

“Ne traje dugo. Ne obori vas; samo vas prisili da stanete. Ljudi ignorišu taj znak, jer je tijelo kao ‘zastalo’, ne uočavaju da nam očajnički želi nešto reći”, tumači kardiolog.

Ako se spomenuti simptomi ponavljaju, to je znak da tijelo ne dobiva ono što mu je potrebno. Kada je pod opterećenjem, srce traži više kisika, ali ako su krvne žile začepljene ili sužene, ne može ga dobiti dovoljno. Tijelo tada reaguje kratkim zastojem, što je jasan signal upozorenja.

Problem je, ističe dr. London, što većina ljudi ignoriše taj signal ili mu se prilagođava – počinju koristiti lift umjesto stepenica, manje hodaju i općenito izbjegavaju napor kako bi “olakšali” tijelu. Na taj se način navikavaju na stanje koje nije normalno i zanemaruju stvarni problem.

Rijetko se pojavljuje samo jedan signal. Natečenost nogu, otežano disanje u ležećem položaju i umor koji ne prolazi često se javljaju zajedno, no mnogi ih pripisuju stresu, godinama ili tempu života, svodeći ozbiljan problem na nešto što će “proći samo od sebe”.

“Lakše je povjerovati da nije ništa nego otvoriti pitanje koje može biti neugodno, ali i spasonosno. Tijelo ne šalje ponovljene signale bez razloga, pogotovo ne u trenucima kada se pokrenete i opteretite ga. To nije prolazna faza ni običan umor, nego jasan trenutak koji ne treba podcijeniti”, upozorava dr. London, prenose Vijesti.

