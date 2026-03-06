Koji su znakovi i simptomi anemije uzrokovane nedostatkom željeza

Znakovi i simptomi anemije zbog nedostatka željeza uključuju umor, kratkoću daha, slabost, žudnju za namirnicama koje nisu hrana i promjene u zdravlju noktiju i kose. Odmah potražite pomoć ako se simptomi pojave iznenada.

Uobičajeni simptomi

Vaša crvena krvna zrnca pomažu u slanju kisika u tkiva vašeg tijela. Da biste imali dovoljno crvenih krvnih zrnaca za pravilno funkcionisanje vašeg tijela, morate imati dovoljno željeza u tijelu.

Kada imate manjak željeza, obično imate nizak broj crvenih krvnih zrnaca, što otežava vašoj krvi da dostavi dovoljno kisika ostatku vašeg tijela. Kao rezultat toga, možete osjetiti simptome kao što su: umor, vrtoglavica ili omaglica, slabost, kratkoća daha, teškoće s vježbanjem, nelagoda u prsima, glavobolja, blijeda koža, lupanje srca te hladne ruke i noge.

Važno je napomenuti da neki simptomi anemije uzrokovane nedostatkom željeza mogu oponašati simptome drugih ozbiljnih stanja.

Posebno, bol u prsima, kratkoća daha i palpitacije srca mogu biti znakovi osnovnog srčanog problema. Ako se ovi simptomi pojave iznenada, najbolje je odmah potražiti ljekarsku pomoć i dobiti pravilnu dijagnozu.

Rijetki simptomi

Anemija zbog nedostatka željeza može utjecati i na kožu, kosu te nervni i imunološki sistem. Simptomi mogu uključivati:

Žudnju za nejestivim stvarima, poput leda, gline, krede i papira

Glositis: Upala jezika koja se javlja s bolnošću i oticanjem

Koilonychia: Krhki i žličasto oblikovani nokti

Sindrom nemirnih nogu: Nemogućnost odmora nogu i potreba za pomicanjem nogu ili hodanjem, posebno noću

Promjene na koži i kosi: Nedostatak kisika može uzrokovati slabljenje ili lomljivost kose i suhoću kože

Depresivno raspoloženje: Nedostatak željeza može utjecati na raspoloženje i uzrokovati osjećaje depresije

Simptomi kod djece

Dojenčad i djeca obično imaju suptilnije simptome nedostatka željeza. Ako se ne liječi, anemija uzrokovana nedostatkom željeza može dovesti do zastoja u razvoju. Znakovi na koje treba paziti kod djece su: razdražljivost, blijeda koža, loše hranjenje, ubrzano disanje i želja za jedenjem neprehrambenih proizvoda.

Simptomi tokom trudnoće

Postoji mnogo preklapanja između simptoma trudnoće i anemije zbog nedostatka željeza. U nekim slučajevima može biti teško reći jesu li umor, kratkoća daha, ubrzan rad srca ili čudne žudnje posljedica normalnih simptoma trudnoće ili anemije zbog nedostatka željeza.

Rastućem fetusu potrebno je željezo, što može iscrpiti količinu željeza koju budući roditelj pohranjuje u svom tijelu. Osim toga, trudnoća može ograničiti količinu željeza koju unosite u prehrani zbog mučnine ili odbojnosti prema hrani dok ste trudni.

Američki koledž za opstetriciju i ginekologiju preporučuje rutinske testove potpune krvne slike kako bi se otkrila anemija u ranoj trudnoći.

Ponovljene analize krvi mogu se napraviti ako postoji bilo kakva zabrinutost zbog anemije kasnije u trudnoći.

Kada posjetiti ljekara

Simptomi anemije zbog nedostatka željeza mogu se pojaviti postupno, što ih u početku čini lako ignorisati. Međutim, ako primijetite značajnu promjenu energije ili imate simptome anemije zbog nedostatka željeza, važno je posjetiti ljekara radi pravilnog testiranja.

Vaš ljekar može naručiti laboratorijske pretrage kako bi pomogao u utvrđivanju osnovnog uzroka vaših simptoma. Međutim, ako iznenada osjetite bilo koji od ovih simptoma, odmah potražite stručnu pomoć. Simptomi koje ne smijete ignorisati su: bol u prsima, kratkoća daha, lupanje srca i vrtoglavica.

(24sata.info)

Facebook komentari