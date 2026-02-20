Sok koji ljekari preporučuju za visok holesterol – rezultati za 2 sedmice

Istraživanja pokazuju da svega šolja dnevno tokom dvije sedmice može sniziti LDL i trigliceride, a istovremeno podići “dobri” HDL holesterol.

Zašto baš sok od nara?

Sok od nara prepoznatljiv je po dubokoj crvenoj boji – i upravo ta boja otkriva zašto je toliko moćan. Bogat je polifenolima, snažnim antioksidansima koji štite LDL holesterol od oksidativnog oštećenja. Kada LDL oksidira, počinje da se taloži na zidovima arterija i stvara plak – upravo to polifenoli sprječavaju.

Naučni pregled studija pokazao je da redovna konzumacija nara dovodi do smanjenja triglicerida i LDL holesterola, uz istovremeni porast HDL-a. Jedna studija na odraslim osobama s povišenom tjelesnom težinom i dislipidemijom otkrila je vidljive promjene već nakon dvije sedmice svakodnevnog pijenja oko šolje soka.

Bonus: ako uz visok holesterol imate i povišen krvni pritisak, istraživanja pokazuju da nar može pomoći i na tom frontu.

Važna napomena: sok od nara nije zamjena za lijekove koje vam je propisao ljekar, ali može biti vrijedan dio ishrane zdravog za srce.

Kako ga uvrstiti u jutarnju rutinu

Ne trebate drastično mijenjati navike. Evo tri jednostavna načina:

Kupujte 100% sok od nara bez dodanog šećera i bez mješavine s drugim sokovima – čistoća sastojaka je ključna.

Ciljajte na pola do jedne šolje dnevno. Više nije nužno bolje, a sok je kalorički gušći nego što se čini.

Dodajte ga u smoothie. Kombinacija soka od nara, špinata, bobičastog voća i lanenog sjemena stvara napitak pun antioksidansa i topljivih vlakana – savršen jutarnji starter za holesterol.

Još tri pića koja pomažu srcu

Sok od nara nije jedina opcija. Evo šta još preporučuju dijetetičari:

Smoothie na bazi zobenog mlijeka – Nezaslađeno zobeno mlijeko, bobičasto voće i chia sjemenke bogati su topljivim vlaknima koja direktno pomažu u snižavanju holesterola. Idealan doručak u čaši.

Sok od paradajza – Sadrži likopen, antioksidans iz crvene hrane koji je u studijama pokazao poboljšanje nivoa HDL holesterola. Birajte verzije s niskim sadržajem natrijuma, posebno ako pratite krvni pritisak.

Zeleni čaj – Klinička istraživanja bilježe skromno, ali konzistentno smanjenje ukupnog i LDL holesterola kod redovnih konzumenata. Ako volite topli jutarnji napitak, zeleni čaj je odlična zamjena za kafu.

Male, svakodnevne navike grade dugoročno zdravlje srca. Čaša soka od nara ujutro nije revolucija – ali uz uravnoteženu ishranu, redovnu aktivnost i lijekove ako su propisani, može biti korak koji se vremenom zaista osjeti. Počnite s onim što vam odgovara i budite dosljedni, prenosi N1.

