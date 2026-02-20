Svijet

“Eskalacija”

6.5K  
Objavljeno prije 12 minuta

Povlačenje Varšave iz Konvencije o zabrani protupješačkih mina moglo bi izazvati “domino efekt” i zaprijetiti eskalacijom napetosti u Evropi, objavila je glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.

„Posljedice takvih postupaka neće dugo trajati, osim slabljenja same Konvencije, ovi koraci mogli bi dovesti do ‘domino efekta’, a druge zemlje bi slijedile taj primjer“, navodi se u izjavi, prenosi TASS.

Prema njezinim riječima, u tom kontekstu neke zemlje EU s razvijenim vojno-industrijskim potencijalom već pokušavaju financijski profitirati od rastuće potražnje za protupješačkim minama na međunarodnom tržištu.

„Sve te okolnosti neizbježno će dovesti do daljnje eskalacije napetosti u Europi i pogoršanja regionalne i međunarodne sigurnosti“, zaključila je Zaharova .

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je jučer da povlačenje Varšave iz Ottawske konvencije o zabrani proizvodnje i upotrebe protupješačkih mina znači da će Poljska moći postaviti mine na granici s Rusijom u roku od 48 sati , ako se za to ukaže potreba.

Većina europskih susjeda Rusije , osim Norveške , namjerava se povući iz Ottawske konvencije, prema Reutersu.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh