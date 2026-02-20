Film i TV

Eric Dane preminuo je od posljedica ALS-a. Koji su simptomi?

3.0K  
Objavljeno prije 15 minuta

Eric Dane, najpoznatiji po ulozi u seriji Grey’s Anatomy, preminuo je u 53. godini nakon što je u aprilu 2025. otkrio da mu je dijagnosticirana amiotrofična lateralna skleroza, poznatija kao ALS ili Lou Gehrigova bolest.

 Eric Dane - novi

Govoreći tada za People, glumac je rekao da će nastaviti raditi, konkretno snimati treću sezonu serije Euphoria, bez obzira na svoje zdravstveno stanje.

„Osjećam se sretnim što mogu nastaviti raditi i radujem se povratku na set serije Euphoria sljedeće sedmice“, rekao je tada za magazin. „Ljubazno vas molim da mojoj porodici i meni pružite privatnost u ovom periodu.“

ALS pogađa nervne ćelije u mozgu i kičmenoj moždini. Naziv potiče iz grčkog jezika i odnosi se na propadanje mišića odgovornih za kontrolu voljnih pokreta, uzrokovano nedostatkom ishrane mišića usljed genetske mutacije.

Kako objašnjava ALS Association: „Motorni neuroni se protežu od mozga do kičmene moždine i od kičmene moždine do mišića širom tijela. Progresivna degeneracija motornih neurona kod ALS-a na kraju dovodi do njihove smrti.

Kada motorni neuroni odumru, gubi se sposobnost mozga da pokreće i kontroliše pokrete mišića. Kako se voljna mišićna aktivnost progresivno narušava, ljudi mogu izgubiti sposobnost govora, jedenja, kretanja i disanja.

Motorni nervi zahvaćeni ALS-om su oni koji omogućavaju voljne pokrete i kontrolu mišića. Primjeri voljnih pokreta su posezanje za mobilnim telefonom ili silazak s ivičnjaka. Ove radnje kontrolišu mišići ruku i nogu.“

Rani simptomi bolesti, prema National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), uključuju: trzanje mišića u ruci, nozi, ramenu ili jeziku; grčeve; ukočene ili zategnute mišiće; slabost mišića; nerazgovijetan ili nazalan govor; te poteškoće pri žvakanju i gutanju.

„Prvi znak ALS-a obično se javlja u šaci ili ruci i može se manifestovati kao poteškoća pri obavljanju jednostavnih zadataka poput zakopčavanja košulje, pisanja ili okretanja ključa u bravi“, navodi NINDS.

„U drugim slučajevima simptomi prvo zahvataju jednu nogu. Ljudi primjećuju nespretnost pri hodanju ili trčanju, ili se češće sapliću i posrću.“

Trenutno ne postoji lijek za ALS, ali je U.S. Food and Drug Administration odobrila nekoliko lijekova za ublažavanje tegoba oboljelih.

ALS je prvi opisao francuski neurolog Jean-Martin Charcot 1869. godine, a bolest se često naziva i Lou Gehrigova bolest, u znak sjećanja na slavnog bejzbol igrača tima New York Yankees (1903–41), koji je također bolovao od nje.

Iako ALS pogađa sve demografske grupe, najčešći je kod osoba između 55 i 75 godina.

Prema navodima ALS Association, u 90 posto slučajeva ne postoji porodična historija genetske mutacije koja uzrokuje bolest, a u 5 do 10 posto slučajeva gdje ona postoji, vjerovatnoća njenog nasljeđivanja iznosi 50 posto.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh