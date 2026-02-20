I Švajcarska u problemu: Rekordan talas bankrota guši privredu

Preko 9.300 slučajeva, što je porast od 54% u odnosu na prethodnu godinu, kako je izvijestio švicarski portal “20 Minuten” u izvještaju novinara Fabiana Peschla. Kriza, koju vlasti pripisuju reviziji zakona o naplati dugova i stečaju, dovela je do propasti tvrtki poput pionira solarne energije Mayer Burgera, lanca za uređenje doma Depota i 156 godina stare građevinske tvrtke Lerch, ostavljajući tisuće radnika bez posla i dovodeći u pitanje mit o švicarskoj ekonomskoj “nepobjedivosti”.

Kako izvještava “20 Minuten”, revizija zakona, koja je stupila na snagu 1. siječnja 2025., obvezala je javne vjerovnike – poput poreznih uprava i ustanova socijalnog osiguranja – da strože i češće naplaćuju dugove putem insolventnih postupaka, umjesto ranijih blažih metoda.

Prema Dun & Bradstreetu, to je otkrilo brojne skrivene financijske rupe, posebno u sektorima s niskim maržama i visokim zaduženjem.

Kritičari optužuju švicarske vlasti da su reformu provele bez odgovarajuće pripreme, ignorirajući upozorenja ekonomista o mogućim masovnim propastima.

Umjesto da osiguraju prijelazno razdoblje i mehanizme zaštite, vlasti su, kako se navodi u izvješću, praktički otvorile vrata “čišćenju tržišta” koje je najteže pogodilo industriju zabave (porast bankrota od 94%), proizvođače trajnih dobara (89%) i IT sektor (77%).

Pojavile su se i regionalne razlike – središnja Švicarska zabilježila je porast od 61%, što dodatno postavlja pitanje koliko je sustav bio spreman na posljedice vlastitih odluka.

Fabian Peschel u svom članku ističe da su žrtve krize tvrtke iz svih branši, ali posebno naglašava slučaj “Meyer Burgera”, gdje su njemačke podružnice propale pod pritiskom kineske konkurencije i otkazale ugovore, što je dovelo do zatvaranja tvornica i otpuštanja stotina radnika.

Slično tome, “Depot” je zatvorio 34 poslovnice u Švicarskoj, ostavivši 300 ljudi bez posla, dok je “Lerch” iz Winterthura, sa stoljećem i pol tradicije, prestao s radom krajem siječnja 2025. sa 130 izgubljenih radnih mjesta.

Ovi primjeri, kako izvor izvještava, ilustriraju kako je vlada u Bernu, umjesto da ublaži udarac i pomogne realnom sektoru da se prilagodi, gurnula veliki broj tvrtki u ponor, stavljajući birokratsku krutost ispred ekonomskih posljedica.

Kritike su posebno usmjerene na nedostatak podrške malim i srednjim poduzećima, koja su najranjivija, dok su veliki sustavi – banke i farmaceutski divovi – ostali praktički netaknuti.

Švicarske vlasti tvrde da je cilj reforme povećanje transparentnosti i sprječavanje umjetnog održavanja neodrživih tvrtki. Kao argument navode da je osnivanje novih tvrtki poraslo za 5% u 2025. godini, na ukupno 55.651 novoregistriranih tvrtki, posebno u sektoru nekretnina i IT-a.

Međutim, kako izvještava “20 Minuten”, to “dinamično osvježenje” tržišta dolazi uz cijenu masovnog gubitka radnih mjesta i rastuće socijalne nesigurnosti, što ozbiljno dovodi u pitanje etičnost politike, koja se predstavlja kao tehnička korekcija, a u praksi izgleda kao hladni rez.

Regionalne razlike, s jačim utjecajem u središnjim i jugozapadnim kantonima, dodatno pojačavaju dojam neravnomjerne provedbe i slabog planiranja, pa se optužbe za nesposobnost saveznih i kantonalnih vlasti sve češće čuju i izvan stručnih krugova.

Facebook komentari