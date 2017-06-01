Četiri znaka mogu ukazivati na srčani udar (a jedan skoro nikome ne bi pao na pamet)

Zato je važno poznavati simptome srčanog udara.

Vrtoglavica, ošamućenost ili nesvjestica

Iznenadna nestabilnost i gubitak ravnoteže mogu biti razlog za brigu, upozorava američka Zaklada za srce. “Ako vam se počne vrtjeti u glavi ili vam se magli pred očima, vaše tijelo vas možda upozorava na prijeteći srčani udar. Odmah obavijestite nekoga ako osjetite takve simptome”, navode iz te zdravstvene organizacije.

Kratkoća daha

Iako je nedostatak zraka nakon fizičke aktivnosti normalna pojava, ako se javi iznenada tijekom mirovanja, to može biti znak ozbiljnijeg problema. “Stezanje u prsima, otežano disanje ili nedostatak zraka, s nelagodom u prsima ili bez nje, ponekad mogu biti znak upozorenja na srčani udar”, ističu iz Zaklade za srce. “Ako osjetite nedostatak zraka koji za vas nije uobičajen, najbolje je odmah potražiti liječničku pomoć.”

Mučnina, probavne smetnje ili povraćanje

Sva tri simptoma mogu upućivati i na druga stanja, no ako potraju, savjetuje se potražiti mišljenje liječnika. Iako rijetko, Zaklada za srce napominje da to može biti znak “srčanog udara opasnog po život”.

Znojenje

Manje poznat simptom srčanog udara je iznenadno i neobjašnjivo znojenje. “Iznenadni hladan znoj koji vas oblije, bez obzira na temperaturu okoline, također može biti znak upozorenja”, objasnili su iz Zaklade za srce.

Bez znakova upozorenja

Odsutnost bilo kakvih simptoma možda je i najviše zabrinjavajuća, jer ljudi mogu doživjeti srčani udar bez ikakvih očitih znakova. “U tom se slučaju srčani udar može otkriti tek naknadno”, pojašnjavaju iz Zaklade za srce.

Ako prepoznate da imate srčani udar dok ste sami, pokušajte reagirati po preporukama liječnika jer vam to može spasiti život, prenosi Novi.

