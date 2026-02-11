Perete lice pogrešno? Temperatura vode pravi veliku razliku

Prema preporukama dermatologa, lice je najbolje prati mlakom vodom i blagim sredstvom za čišćenje prilagođenim tipu kože, i to dva puta dnevno. Američka akademija za dermatologiju savjetuje upravo mlaku vodu jer ona učinkovito uklanja nečistoće, a pritom ne narušava prirodnu barijeru kože.

Hladna voda može imati određene prednosti ako se koristi povremeno. Može potaknuti cirkulaciju, smanjiti oticanje i upalu te privremeno zategnuti kožu, dajući joj svježiji izgled. Kod osoba s masnom kožom i aknama može blago smanjiti lučenje sebuma. Ipak, sama po sebi nije dovoljno učinkovita u uklanjanju masnoće i ostataka proizvoda, a kod osjetljive kože može izazvati iritaciju. Dugotrajno izlaganje vrlo niskim temperaturama može dodatno oslabiti zaštitnu barijeru kože i uzrokovati suhoću.

S druge strane, vruća voda isušuje kožu, potiče pojačano lučenje masnoće i može doprinijeti oštećenju kožne barijere, pojavi bora i iritacijama. Iako kratkotrajna toplinska terapija u kontroliranim uvjetima može pomoći kod određenih stanja poput atopijskog dermatitisa, svakodnevno pranje lica vrućom vodom ne preporučuje se.

Pravilno čišćenje lica podrazumijeva pranje ruku prije početka, nanošenje male količine sredstva za čišćenje vrhovima prstiju i nježno masiranje, bez grubog trljanja ili korištenja spužvi i krpa koje mogu nadražiti kožu. Nakon temeljitog ispiranja mlakom vodom, lice je najbolje lagano potapkati čistim ručnikom i odmah nanijeti hidratantnu kremu dok je koža još blago vlažna.

Zaključak je jednostavan: umjerenost je ključ. Mlaka voda ostaje najsigurniji izbor za svakodnevnu njegu, dok ekstremne temperature treba koristiti oprezno i povremeno, prenosi Avaz

