Stručnjaci tvrde: Nekoliko čajeva ili kafa dnevno može smanjiti rizik od demencije

Zdravstveni kartoni za više od 130.000 ljudi pokazali su da su tokom 40 godina oni koji su redovno pili dvije do tri šoljice kafe s kofeinom ili jednu do dvije šoljice čaja s kofeinom dnevno imali 15-20% manji rizik od demencije u odnosu na one koji ih nisu pili, piše Guardian.

Konzumenti kafe s kofeinom također su prijavili nešto manji kognitivni pad od onih koji su se odlučili za kafu bez kofeina i postigli su bolje rezultate na nekim objektivnim testovima moždanih funkcija, prema izvještaju objavljenom u časopisu Journal of the American Medical Association.

Nalazi ukazuju na to da je redovno ispijanje čaja i kafe dobro za mozak, ali istraživanje to ne može dokazati, jer osobe koje piju kofein mogu biti manje sklone demenciji iz drugih razloga. Slična veza bi se pojavila kada bi osobe koje loše spavaju, a koje izgleda imaju veći rizik od kognitivnog pada , izbjegavale kofein kako bi se bolje naspavale.

„Naša studija sama po sebi ne može dokazati uzročnost, ali koliko znamo, to je do sada najbolji dokaz koji se bavi unosom kafe i čaja i kognitivnim zdravljem, i u skladu je s vjerovatnom biologijom“, rekao je glavni autor, Yu Zhang, koji proučava nutritivnu epidemiologiju na Univerzitetu Harvard.

Kafa i čaj sadrže kofein i polifenole koji mogu zaštititi od starenja mozga poboljšanjem zdravlja krvnih sudova i smanjenjem upale i oksidativnog stresa, gdje štetni atomi i molekuli nazvani slobodni radikali oštećuju ćelije i tkiva. Supstance u pićima mogle bi djelovati i poboljšanjem metaboličkog zdravlja. Kofein je, na primjer, povezan s nižim stopama dijabetesa tipa 2 , poznatog faktora rizika za demenciju, prenosi N1.

Istraživači su analizirali zapise 131.821 volontera uključenih u dvije velike američke studije javnog zdravstva, studiju o zdravlju medicinskih sestara i studiju praćenja zdravstvenih radnika . Obje su ponavljale procjene prehrane učesnika, dijagnoza demencije, bilo kakvog kognitivnog pada koji su doživjeli i rezultata na objektivnim kognitivnim testovima tokom perioda do 43 godine.

Sveukupno, muškarci i žene koji su pili najviše kafe s kofeinom imali su 18% manji rizik od demencije u poređenju s onima koji su pili malo ili nimalo kafe, a slični rezultati uočeni su i kod čaja. Čini se da se efekat stagnira nakon dvije do tri šoljice kafe s kofeinom ili jedne do dvije šoljice čaja s kofeinom. Nije pronađena veza između kafe bez kofeina i demencije.

Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se potvrdilo da li ova dva pića zaista štite mozak. Zhang je rekao da su studije zlatnog standarda, koje nasumično raspoređuju ljude da piju pića s kofeinom ili bez kofeina decenijama prije provjere razlika u dijagnozama demencije, uglavnom nepraktične. Međutim, studije bi mogle istražiti da li pića izazivaju biološke promjene povezane s funkcijom mozga, što bi se moglo uočiti skeniranjem ili drugim testovima.

Naveed Sattar, profesor kardiometaboličke medicine na Univerzitetu u Glasgowu, rekao je da neće biti lako postići jasnoću, između ostalog i zato što kofein može imati dobre i loše učinke na mozak.

Čaj i kafa sadrže antioksidanse koji mogu biti korisni, a pojačana konzumacija kofeina može motivirati ljude da rade, uče i vježbaju. Kod nekih ljudi kofein povisuje krvni pritisak , što je značajan pokretač demencije. „Kofein čini mnoštvo stvari, neke mogu biti korisne, neke mogu biti štetne, a neto efekat se nikada ne može procijeniti dok se ne provede randomizirano ispitivanje“, rekao je Sattar.

Istraživači vjeruju da se oko polovina slučajeva demencije širom svijeta može spriječiti ili odgoditi rješavanjem faktora poput gojaznosti, pušenja, prekomjerne konzumacije alkohola, gubitka sluha i visokog krvnog pritiska.

„Nemojte smatrati kafu ili čaj magičnim štitom“, rekao je Zhang za Guardian. „Rekao bih da su održavanje zdravog načina života, redovna tjelovježba, uravnotežena prehrana i dobar san važni za bolje zdravlje mozga.“

