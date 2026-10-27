Svijet

Erdoğan obavijestio Trumpa o diplomatskim naporima Mekanskog saveza za okončanje sukoba

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Objavljeno prije 8 minuta

ANKARA / WASHINGTON – Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je u srijedu s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom o aktuelnoj regionalnoj sigurnosnoj situaciji i ulozi Turske u okviru Odbrambenog saveza Meke, prenosi Al Jazeera.

Prema zvaničnim informacijama, dvojica lidera su pomno pratila najnovije događaje u Hormuškom tjesnacu i Jemenu, kao i diplomatske inicijative članica Mekanskog odbrambenog saveza – koji, pored Turske, obuhvataju Pakistan i Saudijsku Arabiju – s ciljem pronalaska mirnog rješenja i diplomatskog okončanja sukoba.

Razgovor je uslijedio nakon niza diplomatskih kontakata i sastanaka regionalnih aktera, dok međunarodne snage i posrednici nastoje pronaći prostor za deeskalaciju i stabilizaciju prilika na Bliskom istoku.


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