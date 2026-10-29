Mekane kao duša, a jednostavne za pripremu: Napravite domaće knedle po receptu koji uvijek uspijeva

Bilo da ih pripremate s marelicama, šljivama ili nekim drugim voćem, ovaj tradicionalni desert odličan je izbor kada želite napraviti nešto ukusnoDomaće knedle mnoge podsjećaju na djetinjstvo, miris kuhinje i slatke zalogaje kojima je teško odoljeti. Bilo da ih pripremate s marelicama, šljivama ili nekim drugim voćem, ovaj tradicionalni desert odličan je izbor kada želite napraviti nešto ukusno i zasitno.

Priprema nije komplikovana, a uz nekoliko osnovnih sastojaka možete napraviti mekane knedle koje će oduševiti cijelu porodicu. Donosimo vam recept za domaće knedle s krompirovim tijestom i šljivama, uvaljane u prezlu.

Sastojci

Za tijesto: 500 g krompira, 200 g glatkog brašna, jedno jaje, prstohvat soli, jedna kašika ulja

Za punjenje: 10 do 12 šljiva, dvije do tri kašike šećera, pola kašičice cimeta po želji

Za posipanje: 100 g prezle, 50 g maslaca, dvije kašike šećera, malo cimeta po željiPriprema



Krompir ogulite, narežite na komade i skuhajte u posoljenoj vodi dok ne omekša. Ocijedite ga i dobro izgnječite, a zatim ostavite da se malo ohladi.

U ohlađeni krompir dodajte jaje, ulje, prstohvat soli i brašno. Umijesite mekano tijesto. Ako je previše ljepljivo, dodajte još malo brašna, ali nemojte pretjerivati kako knedle ne bi bile tvrde.

Šljive operite, izvadite košpice i po želji u svaku dodajte malo šećera i cimeta.

Od tijesta otkidajte manje komade, oblikujte ih u krug, stavite šljivu u sredinu i pažljivo zatvorite tijesto. Dlanovima oblikujte knedle tako da voće bude potpuno prekriveno,piše Avaz

Kuhanje

U velikom loncu zagrijte vodu do ključanja, a zatim pažljivo spuštajte knedle. Kuhajte ih nekoliko minuta nakon što isplivaju na površinu, dok se tijesto potpuno ne skuha. Izvadite ih šupljikavom kašikom i ostavite da se ocijede.

U tavi otopite maslac, dodajte prezlu i pržite je uz miješanje dok ne dobije zlatnosmeđu boju. Umiješajte šećer i, ako želite, malo cimeta. Kuhane knedle uvaljajte u pripremljenu prezlu sa svih strana.

Domaće knedle poslužite tople, uz malo šećera ili cimeta po želji. Najukusnije su svježe pripremljene, dok su tijesto i voćno punjenje još mekani i sočni.

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