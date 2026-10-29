Stiže promjena vremena u BiH

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 4 do 10 stepeni, na jugu do 12 stepeniDanas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz mogućnost povremene slabe kiše. Padavine su moguće ponegdje na sjeverozapadu Bosne, a u poslijepodnevnim satima i tokom noći lokalno i u većem dijelu Bosne.Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 4 do 10 stepeni, na jugu do 12, dok će dnevna iznositi od 10 do 16, a na jugu zemlje do 21 stepen.

U Sarajevu će preovladavati oblačno vrijeme, a slaba kiša moguća je u kasnim večernjim satima. Jutarnja temperatura iznosit će oko pet, a dnevna oko 12 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike djelimično će se pogoršati zbog povećane naoblake i povremenih, slabijih padavina. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije na promjenu vremena, poput glavobolje, dekoncentracije i promjena raspoloženja,piše Avaz

Jutro će biti prohladno, a tokom dana očekuje se nešto svježije vrijeme. Temperature će biti primjerenije ovom dijelu godine, bez većih oscilacija. Preporučuje se smanjenje aktivnosti i prilagođavanje obaveza vremenskim prilikama.

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